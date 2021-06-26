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Представители компании Orange заявили о готовности восстановить связь в ЦАР

ЦАР
Представители компании Orange заявили о готовности восстановить связь в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 26 июня. Центральноафриканское информационное агентство опубликовало пресс-релиз компании Orange Centrafrique.

Представители фирмы заявили о том, что рабочие приступили к восстановлению связи на всей территории Центральноафриканской Республики. Специалисты уже успели вернуть к работе голосовую службу отправки сообщений для Android и iPhone.

В документе также говорится, что компания намеревается запустить интернет для клиентов предприятий, организаций и учреждений. Руководство Orange извинилось перед центральноафриканцами за медлительность в вопросе восстановления связи.

Данная фирма на протяжении долгого времени не могла обеспечить огромное количество абонентов интернетом. Подобный подход нанес значительный финансовый ущерб. Около 800 тысяч человек остались без возможности осуществить денежный перевод или связаться с родными за границей.

Некоторые центральноафриканские СМИ раскритиковали бездействие Orange Centrafrique, встав на защиту населения ЦАР.

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