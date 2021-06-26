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Участники велопробега в Ленобласти закончили соревнования заплывом на резиновых женщинах

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:46
Общество
Участники велопробега в Ленобласти закончили соревнования заплывом на резиновых женщинах
ТАСС  /  Лысцева Марина

Санкт-Петербург, 26 июня. Массовым заплывом на резиновых женщинах закончился велопробег в Ленинградской области. Bubble Baba Challenge возобновили 26 июня 2021 года, спустя девять лет.

Мероприятие не проводилось с 2012 года из-за строительства железнодорожного моста. «Трасса» проходит по Лосевскому порогу из реки Вуоска в озеро Суходольское. Берег реки заполнен желающими принять участие в заплыве. При неимении своей надувной женщины «инвентарь» можно взять в аренду. Участникам выдают спасательные жилеты.

Соревнование проходит в несколько этапов, победитель тот, кто приплывет первым. Принять участие в мероприятии выразили желание около 500 петербуржцев и жителей области. «Спортсмены» должны преодолеть сложный маршрут, победителя объявят вечером.

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