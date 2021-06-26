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В Народной милиции ЛНР рассказали о случаях масштабного воровства в ВСУ

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:05
Армия
В Народной милиции ЛНР рассказали о случаях масштабного воровства в ВСУ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 26 июня. Случаи хищения горюче-смазочных материалов (ГСМ), оружия и боеприпасов значительно увеличились перед ротацией в одной из бригад Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, пропажу ГСМ и вооружения в 80-й бригаде украинской армии обнаружила комиссия штаба ООС.

«Должностные лица продают местному населению ГСМ, продовольственное и вещевое имущество, а также оружие и боеприпасы», — указал представитель НМ ЛНР.

По словам Филипоненко, хищения удалось обнаружить из-за того, что под видом местного населения имущество бригады стали покупать представители СБУ.

Ранее в пресс-службе Народной милиции сообщали, что ВСУ продолжают размещать бронетехнику вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. При этом «Царьград» передавал, что о действиях украинской армии в Донбассе говорили в ООН.

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