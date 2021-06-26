Немецкий посол объяснила причину отказа Берлина от поставок оружия для ВСУ

Киев, 26 июня. Немецкий посол в Киеве Анка Фельдгузен рассказала прессе, почему Берлин не горит желанием снабжать оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на намеки Зеленского.

Фельдгузен дала эксклюзивное интервью изданию «Зеркало недели» и деликатно отметила, что исторически сложилось так, что Берлин щепетильно относился к вопросу поставок оружия на восток Европы. По словам посла, немцам едва ли не с детства внушают идею, что «оружия здесь никогда не будет».

«Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона. Это действительно сложно», — рассказала посол.

Украинская журналистка, которая брала у Фельдгузен интервью, сразу же поторопилась напомнить, что Берлин вообще-то продает оружие на Ближний Восток и сторонам конфликта в Йемене в частности, однако посол отметила, что все перечисленные страны никак не относится к Восточной Европе.

В начале июня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна не будет поставлять Киеву вооружения, поскольку это противоречит договоренностям «нормандского формата». Обращение дипломата стало своего рода ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который до этого сделал непрозрачный намек для Берлина во время интервью немецкой прессе. Президент заметил, что Киев крайне заинтересован в поставке из ФРГ бронеавтомобилей и внедорожников для армии.

Ранее украинский лидер заявлял, что руководство НАТО должно в срочном порядке решить вопрос о включении Украины в свой состав, поскольку на кону стоит ее безопасность и независимость.