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Президент Сомалиленда открывает новый торговый терминал морского порта

Африка
Президент Сомалиленда открывает новый торговый терминал морского порта
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Харгейса, 26 июня. Власти самопровозглашенного государства Сомалиленд совместно с эмиратской логистической компанией DP World открыли новый торговый терминал морского порта в городе Бербера.

На церемонии присутствовал президент непризнанной республики Муса Бихи Абди. Также мероприятие посетили более 200 гостей, в том числе правительственная делегация Эфиопии во главе с министром финансов Ахмадом Шиде и его коллегой по транспорту Дагмавитом Могесом.

Представители правительства Сомалиленда заявили, что это только первая попытка преобразования в крупный региональный центр торговли в регионе Африканского Рога. Сообщается, что новый контейнерный терминал с глубокой осадкой в 17 метров и причалом протяженностью 400 метров может принимать самые большие суда. Его емкость увеличится с 150 тысяч двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU) до 500 000 в год.

Фирма DP World планирует инвестировать 442 миллиона долларов на развитие и расширение порта Бербера. Ранее в Сомалиленде прошли выборы, на которых проиграла правящая партия «Кульмийе».

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