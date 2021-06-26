Президент Сомалиленда открывает новый торговый терминал морского порта

Харгейса, 26 июня. Власти самопровозглашенного государства Сомалиленд совместно с эмиратской логистической компанией DP World открыли новый торговый терминал морского порта в городе Бербера.

На церемонии присутствовал президент непризнанной республики Муса Бихи Абди. Также мероприятие посетили более 200 гостей, в том числе правительственная делегация Эфиопии во главе с министром финансов Ахмадом Шиде и его коллегой по транспорту Дагмавитом Могесом.

Представители правительства Сомалиленда заявили, что это только первая попытка преобразования в крупный региональный центр торговли в регионе Африканского Рога. Сообщается, что новый контейнерный терминал с глубокой осадкой в 17 метров и причалом протяженностью 400 метров может принимать самые большие суда. Его емкость увеличится с 150 тысяч двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU) до 500 000 в год.

Фирма DP World планирует инвестировать 442 миллиона долларов на развитие и расширение порта Бербера. Ранее в Сомалиленде прошли выборы, на которых проиграла правящая партия «Кульмийе».