«Непробиваемая стена»: дончанин сказал, почему Донбасс не вернется в состав Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский не исключил варианта полного разрыва отношений с Донбассом. Об этом украинский президент рассказал в интервью одному из местных телеканалов. По словам Зеленского, в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживаться от ДНР и ЛНР «стеной».

«Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно с «нормандским форматом». Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», — так президент Украины ответил на призывы самых радикальных украинских политиков, которые требуют отказаться от региона и отгородиться стеной от республик Донбасса.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что Киев уже давно бы перекрыл Донбассу воду, но есть одно но: коммуникации настолько завязаны между собой, что тогда без воды останется подконтрольный Украине Мариуполь.

«Стена» — это же не просто слова, это же не просто то, что кто-то строит. Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием «Вода Донбасса»? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Говорят, сделайте обход. Мы сделаем в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды», — сказал он.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент подчеркнул, что решение об отделении Донбасса от Украины должен принимать народ на референдуме. Глава государства не исключил, что это может произойти.

«Стена — это полный разрыв отношений в том или другом виде. Поэтому я считаю, что этот план может быть. Но, думаю, решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. Поэтому, когда я говорил, что для нас очень важно иметь возможность высказывать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме, — это одна из таких причин», — указал он.

В свою очередь житель Донецка Александр позвонил в студию одного их украинских телеканалов и назвал причину, почему Донбасс не вернется на Украину. По его словам, между народными республиками и Киевом давно существует стена, которую уже никогда не получится разрушить.

«Меня зовут Александр. Я из города Донецка. Проживаю возле аэропорта. Хочу сказать, что жителей Донбасса на территорию Украины не пускает именно киевская власть. Пограничники отбирают у людей все, что они пытаются провезти на ту сторону. Кроме того, люди уже давно отгорожены друг от друга стеной, о которой заявил Зеленский. Давно стоит эта стена, ее никогда в жизни не пробьешь из-за смертей детей и взрослых, разрушений. Эту стену никто никогда не разрушит. Украина останется на своей стороне, а ДНР и ЛНР — на своей», — резюмировал житель Донецка.

Ранее украинские националисты представили план «захвата» Донбасса. Но для этого Киеву необходимо восстановить экономику, создать непобедимую армию и вернуть себе ядерное оружие.