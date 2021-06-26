Что даст Санкт-Петербург «Формуле-1»: комментатор Фабричнова поделилась ожиданиями

Интерес к автоспорту в России растет, тому подтверждение — этап «Формулы-1» в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с ФАН заявила комментатор автогонок телеканала «Матч ТВ» Наталья Фабричнова.

Гран-при России «Формулы-1» переедет из Сочи в Северную столицу. Об этом уже объявил президент гоночной серии Стефано Доменикали. Российский этап перенесут на петербургский автодром «Игора Драйв».

«Трасса «Игора Драйв» будет принимать у себя этап Гран-при «Формулы-1» с 2023 года. Автодром находится примерно в 54 километрах от Санкт-Петербурга», — сказала Фабричнова.

Комментатор призналась, что уже успела побывать на автодроме, когда он только открылся.

«Трасса расположена в достаточно живописном месте лесов и полей — все как любит «Формула-1», которой нравится приезжать на красивые автодромы с быстрой обгонной трассой. На «обгонность» трассу еще нужно проверить. До 2023 года время есть. Пока гонки будут проводить в Сочи, который начал принимать «Формулу» с 2014 года и стал единственным в России городом, где проводились соревнования по автоспорту такого масштаба», — сказала она.

Фабричнова подчеркнула, что в Сочи «королевские гонки» полюбились многим российским болельщикам.

«Я думаю, что и «Игору Драйв» полюбит как мировое сообщество, так и наши любители «Ф-1». У трассы немного другой характер, все ждут, что она будет более обгонной», — пояснила собеседница ФАН.

ТАСС / Александр Демьянчук

По словам эксперта, наличие второго автодрома в России, пригодного для проведения высшего класса гонок, показывает, что в нашей стране интерес к автоспорту с каждым годом растет.

«Приятно, что в нашей стране появляется уже второй автодром такого уровня, способный принять у себя соревнования высшего уровня. Я не могу сказать, что как-то глобально увеличится количество зрителей «Ф-1» в России с появлением второй трассы, потому что аудитория у этого вида спорта достаточно лояльная и постоянная. Может быть, перенос этапа под Санкт-Петербург позволит понять россиянам, что автоспорт — это не только элитный, узкоспециализированный вид спорта, но и спорт, доступный каждому для просмотра и понимания. Здорово, что у нас есть вторая трасса, здорово, что «Ф-1» будет открывать для себя Россию еще больше», — заключила она.

Ранее сообщалось, что новый сезон РПЛ начнется 23 июля. Сезон чемпионата России по футболу 2021/2022 стартует матчем «Ростов» — «Динамо». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. 24 июля подмосковные «Химки» примут на своем стадионе действующего чемпиона страны — петербургский «Зенит».