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Великобритания хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азия
Великобритания хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о планах Великобритании переориентировать внешнюю политику на Азиатско-Тихоокеанский регион и заинтересованность в этом Японии, разрыве связей Тайваня с Гонконгом и Макао по мере интеграции автономий с материковым Китаем, нежелании КНДР идти на контакт с американцами, а также о борьбе с экстремистами в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в период с 21 по 23 июня посетил три страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Камбоджу и Сингапур. Во время визита он официально объявил о начале переговоров по присоединению Лондона к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Великобритания планирует стать первой европейской страной, которая присоединится к одной из крупнейших зон свободной торговли, включающей 11 стран с общим населением в полмиллиарда человек. Также британское правительство рассчитывает добиться статуса партнера по диалогу с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Прежде всего усилия Лондона поддерживают японцы, которые пытаются привлечь как можно больше внешних союзников к сдерживанию растущего влияния Китая в регионе.

Данная поездка стала пятым визитом Рааба в Юго-Восточную Азию в качестве министра иностранных дел. Это подчеркивает политический «крен» Соединенного Королевства в сторону Индо-Тихоокеанского региона на фоне сокращения там присутствия США.

«Великобритания привержена укреплению нашей дружбы в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы демонстрируем это своим обязательством присоединиться к CPTPP, сотрудничать с АСЕАН и вкладывать больше энергии, времени и усилий в наши двусторонние отношения в регионе», — заявил Рааб перед поездкой.

Британия хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Федеральное агентство новостей  / 

Гонконг

Несколько представителей Тайбэйского экономического и культурного офиса в Гонконге были вынуждены покинуть город. По данным тайваньских СМИ, у семи из восьми сотрудников скоро истекает срок действия виз. В обмен на продление права на пребывание в стране гонконгские власти потребовали от них подписать документ, признающий политику «одного Китая».

Это уже не первый подобный инцидент. Правительство специального автономного района начало выдвигать политические требования к тайваньскому офису с 2018 года. Текущее осложнение отношений последовало за решением Гонконга и Макао приостановить работу своих представительств в Тайбэе без объяснения причин.

Руководство двух автономий КНР сокращает контакты с Тайванем по мере ускорения интеграции с материковым Китаем, которая последовала за волной гонконгских протестов 2019 года и дальнейшим принятием нашумевшего закона о госбезопасности.

Индонезия

Индонезийские власти заявили, что 24 июня около 30 сепаратистов открыли огонь по группе рабочих, занимавшихся строительством моста в округе Яхукимо восточной провинции Папуа. В результате нападения погибли четыре человека, а еще по меньшей мере четверых взяли в заложники. Последний крупный инцидент произошел в этом районе более двух лет назад, когда папуасские боевики убили 17 строителей в отдаленном лагере в джунглях.

Напряженность в проблемном регионе резко возросла в последние месяцы, после того, как в апреле сепаратистская «Национально-освободительная армия Западного Папуа» (НОАЗП) совершила серию нападений, в результате которых погибли несколько человек, включая начальника региональной разведки. В ответ Джакарта официально признала членов подобных папуасских организаций террористами.

НОАЗП является военным крылом «Движения за свободное Папуа» (ДСП), которое объединяет различные папуасские группировки, воюющие против индонезийского правительства с 1960-х годов.

КНДР

Спецпредставителем США по КНДР Сон Ким посетил с пятидневным визитом Южную Корею, где принял участи в трехстороних консультациях со своими японскими и южнокорейскими коллегами. Вашингтон, Токио и Сеул обсудили пути сотрудничества и содействия полной денуклеаризации Корейского полуострова путем скорейшего возобновления диалога с Пхеньяном.

Визит американского спецпредставителя состоялся на следующий день после сообщения северокорейских СМИ о том, что Ким Чен Ын призвал готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с Соединенными Штатами.

«Мы по-прежнему надеемся, что КНДР положительно отреагирует на наше предложение встретиться в любом месте и в любое время без предварительных условий», — отметил Сон Ким.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что увидел в недавнем выступлении Ким Чен Ына «интересный сигнал». Но вскоре Ким Е Чжон, младшая сестра руководителя КНДР заявила, что у американцев «неверные ожидания», и Северная Корея не намерена проводить двусторонние переговоры с Соединенными Штатами.

«Мы не рассматриваем даже возможность какого-либо контакта с США», — подчеркнул  глава северокорейского министерства иностранных дел Ли Сон Гвон.

Таиланд

Тайские силы безопасности провели спецоперацию против радикальных исламистов на одном из курортов в районе Яринг южной провинции Паттани. В результате перестрелки были ликвидированы двое боевиков, а еще одному удалось скрыться.

Преступники подозреваются в причастности к апрельскому нападению на 58-летнего бизнесмена Супона Киттипрапанана, которого расстреляли в собственной машине вместе с дочерью и племянником. Официальные лица заявили, что атака была совершена в отместку за убийство боевика и арест двух других экстремистов в провинции Наратхивате несколькими днями ранее.

Филиппины

Объединенные силы военных и полиции 23 июня в ходе рейда в городе Патикуль на южном острове Холо ликвидировали члена террористической группировки «Абу Сайяф» (запрещено в РФ), связанной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Кроме того, военнослужащие спасли 13-летнюю индонезийку Ситти Аишу Рулли, которая, по-видимому, была замужем за одним из боевиков и планировала устроить самоподрыв. Девушка является дочерью Рулли Рианы Зеке и Ульфа Хандаяни Салеха — террористов-смертников другой аффилированной с ИГ группировки — «Джемаа Аншарут Даула». В январе 2019 года супруги совершили двойной теракт в католическом соборе в филиппинском городе Холо. В результате взрыва двух бомб погибли 23 человека и более 100 получили ранения.

Ее старшая сестра, Резки Фантасия Рулли также готовилась стать смертницей, но была арестована во время рейда в Холо в октябре 2020 года. А их брат, Ахмад Ибрагим Рулли, по данным филиппинской разведки, является боевиком одной из местных террористических организаций, связанных с ИГ.

Британия хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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