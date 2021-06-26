Дандыкин пояснил, почему Британии нужно опасаться учений России в Средиземном море

Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота Великобритании, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth. Об этом говорится в информации международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM). Маневры кораблей ВМФ должны состояться уже 26 июня.

Для российских кораблей закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра. В свою очередь, авианосная группа Великобритании с 1 по 30 июня находится в небольшом районе моря южнее Кипра, уточняет система уведомлений. Таким образом, район действия Queen Elizabeth и северную границу зоны учений ВМФ разделяет всего несколько десятков километров.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале маневров на востоке Средиземного моря. По словам российских военных, в учении задействовано пять кораблей, в частности флагман Черноморского флота России — ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две оснащенные «Калибрами» подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».

В рамках учения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с российских аэродромов прилетели пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал». Совместно с противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии — «Хмеймим» и «Тартус».

mil.ru / Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему Британии нужно опасаться учений России в Средиземном море. По его словам, после провокации близ Крыма англичане утверждали, что не слышали предупредительного огня, но теперь в Средиземном море они его точно услышат.

«Вы знаете, в свое время я служил на атомном ракетном крейсере «Адмирал Ушаков». Я был и в Средиземном море в момент противостояния с Шестым флотом США в 80-е годы. Хочу сказать, что без военно-морского юмора на флоте не прожить. Моряки эсминца Великобритании, нарушив нашу границу, думали, что это такой юмор. Хотя надели при этом спасательные жилеты. Соответственно, с элементами юмора и Россия сегодня проводит плановые учения недалеко от авианосной ударной группы британского Королевского военно-морского флота, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth. Если они не услышали залпов орудий с нашего корабля боевой охраны ФСБ, а также то, как рядом рвались авиабомбы, сброшенные с Су-24, то наверняка в Средиземном море услышат, как наши ракеты поражают учебные цели», — сказал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Мир 24

Как отметил капитан первого ранга запаса, флот Российской Федерации навсегда вернулся в Средиземное море.

«Мы наконец-то вернулись в Средиземноморье после долгого отсутствия. Я надеюсь, что мы вернулись не просто надолго, а навсегда. Это теперь наша зона интересов, где мы проводим учения. Флот находится в постоянной боеготовности, поскольку он принимает участие в антитеррористической операции. Сейчас англичане все это увидят и уйдут показывать свою силу китайцам. Надеюсь, что военные КНР тоже не обделены юмором и покажут Великобритании свои возможности», — добавил эксперт.

mil.ru / Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Военный эксперт сообщил, что Великобритания собрала свою эскадру и отправила ее в кругосветное путешествие лишь для того, чтобы показать свою значимость всему миру. Однако такая прихоть британских властей серьезно ударила по казне государства.

«Те амбиции, которые сегодня пытается продемонстрировать Великобритания, ничем не подкреплены. Ну собрали они эту эскадру, подняв все что можно и включив в нее фрегаты, эсминцы, даже многоцелевую подводную лодку и авианосец, да и пошли показывать всему миру, что флот Великобритании еще жив и с ним нужно считаться. Однако флот — очень дорогое удовольствие, которое сильно бьет по королевской казне. В это же время наш Черноморский флот продемонстрировал, что после воссоединения Крыма с Россией он окреп, нарастил мускулы, поэтому сегодня может достойно встретить любой флот мира», — резюмировал Василий Дандыкин.

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