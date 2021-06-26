Петербургский уикенд: эксперты обсудили ЧЕ-2020, инцидент с Defender и вакцинацию

Очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» состоялось в Медиагруппе «Патриот». В рамках встречи эксперты обсудили результаты российской сборной на Евро-2020, дали оценку недавним событиям в Крыму с британским эсминцем Defender, также коснулись вопроса принудительной вакцинации от коронавируса в России и ряда других вопросов региональной и международной повестки.

Евро-2020 для России: эксперимент или провал тренера?

Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей

Чемпионат Европы по футболу в самом разгаре, однако в России обсуждают не турнир, а вылет нашей сборной с Евро. Спортивные эксперты и именитые тренеры ломают голову над вопросами, в чем причина столь неудачного выступления российских футболистов и не пора ли сборной менять тренера.

Российскому футболисту, вице-президенту Федерации футбола Ленинградской области и депутату Законодательного собрания Ленинградской области Алексею Игонину идея со сменой тренера кажется верной, ведь поменять футболистов не представляется возможным.

«Наверно, идеологически и политически было бы верно поменять тренера. Футболистов поменять мы не сможем, у нас их нет. Я уверен, в этой команде были собраны самые сильные игроки. Учитывая, что до следующего старта розыгрыша чемпионата мира остается три месяца, ничего здесь кардинально изменить мы не сможем. В отношении итогов мы никуда не ушли, нигде не остались. Мне кажется, это те результаты, на которые нам нужно было рассчитывать», — говорит спортсмен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В свою очередь шеф-редактор спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург» Иван Лосев не уверен, что проблему российской сборной может решить смена тренера. Он полагает, что изначально подход к чемпионату Европы должен был быть иным, тогда как Евро-2020 стал для России «площадкой для экспериментов».

«У нас было два года, чтобы наигрывать футболистов в основном составе, у нас была Лига наций, которой мы не жертвовали, потому что нам нужен результат. Все ей жертвуют, все наигрывают какие-то новые сочетания, пробуют новых игроков, а нам это не надо, нам нужна лига «А» для чего-то. Мы не хотим пробовать новых футболистов, новые сочетания. У меня сложилось впечатление, что для нас ЧЕ был полем для экспериментов. Не отборочная кампания, не трехнедельный сбор в Австрии, а именно чемпионат Европы», — говорит Лосев.

Спортивный эксперт телеканала «Санкт-Петербург» также считает, что для нашей страны и для болельщиков важно, чтобы раз в два года Сборная России была представлена в крупных турнирах: чемпионате Европы и чемпионате мира. Черчесову нужно изменить методы работы, потому что 1 сентября у нас важнейший матч с Хорватией в отборе на чемпионат мира.

Провокация Великобритании в крымских водах

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Новостную повестку о вылете Сборной России с чемпионата Европы по футболу молниеносно сменил инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу близ побережья Крыма.

По мнению писателя, военного обозревателя Алексея Суконкина, произошедшее — не что иное, как провокация.

«Действие эсминца имело исключительно провокационный характер. Они понимали, куда идут, их предупреждали. Но они заявляли, что это территориальные воды Украины. Их официальные лица заявляют, что ничего не знают, ничего не было. Появилось видео, на нем они в средствах защиты. Это признак того, что экипаж вступает в бой. Они прекрасно понимали расклад сил: у них эсминец, по земле работать ему нечем, а у нас флот и береговые войска, которые могли его за считанные секунды испепелить. Британия — это известная старая пиратская морская держава: как были пиратами, так пиратами и остаются», — заявил участник «Петербургского уикенда».

Остается только догадываться, какие задачи ставились перед командиром эсминца и насколько они были выполнены. Но в том, что провокационная подоплека имела место, не сомневается и ведущий телеканала «Россия-24» Роман Плюсов. Он также уверен, что они могут повториться.

«Провокации продолжатся и в политической, и экономической, и военной сферах, мы должны быть к этому готовы. Ответ нашего флота, военных, дипломатов, политиков был грамотный, четкий, взвешенный. История была отработана. Нужно быть готовым к мелким и крупным провокациям», — отметил Плюсов.

Принудительная вакцинация — холокост?

kovivak.ru / КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Несмотря на политические и военные провокации, все же главным и самым опасным на сегодняшний день врагом для России остается коронавирус. На территории РФ с каждым днем число заболевших этим недугом растет. Для создания коллективного иммунитета уровень вакцинирующихся граждан слишком мал. Чтобы остановить эпидемию, руководство страны приняло решение ввести обязательную вакцинацию для граждан определенных профессий. Но решение было воспринято общественностью в штыки. К примеру, актер Егор Бероев и вовсе назвал эту вынужденную меру российских властей холокостом.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов считает подобного рода сравнение просто кощунством.

«Приведу рациональный аргумент. Во времена холокоста не было у человека выбора. Тебя сажают, везут и убивают. А здесь ты можешь решить, вакцинироваться или сидеть дома. Или ПЦР сдавать раз в три дня. Сравнение это кощунственное. Может, пиарщики Бероева не подумали прежде, чем говорить такие вещи», — отмечает Власов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На сегодняшний день, по мнению ведущего «России-24» Плюсова, на низкий уровень вакцинации влияют злые языки, распространяющие идею недоверия к российским вакцинам. Однако дело отнюдь не в доверии.

«Мы неизбежно пришли к необходимым мерам. Я не хочу, чтобы невакцинированный угрожал здоровью моих родителей, пожилых людей. Вопрос не в доверии, вопрос в широте выбора. Если ты хочешь вести нормальную жизнь, надо вакцинироваться. Но вакцинация останется добровольной», — говорит спикер.

В свою очередь Алексей Игонин особо подчеркнул, что у государства нет цели запрещать гражданам находиться в общественных местах и точках общепита, правительство страны преследует другую идею.

«Это защищает здоровых людей. Есть варианты решения этого вопроса — тесты, вакцинация», — объясняет петербургский депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В заключение ведущий встречи, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян напомнил, что на сегодняшний день в стране изготовлены уже три вакцины. На подходе четвертая — «Спутник Лайт». Он также подчеркнул, что обязательная вакцинация — необходимый шаг в борьбе с пандемией. Если граждане, работающие по большей части с людьми, сделают прививки, нам удастся остановить невидимого врага — коронавирус.