Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:39
18:36
Общество
Можно ли детям питаться фастфудом и сидеть на диете: рассказывает специалист
18:35
Общество
Новые туристические маршруты появились в Опукском и Казантипском заповедниках Крыма
18:33
Шоу-бизнес
Близкий друг Харламова рассекретил роман юмориста с Катериной Ковальчук
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
Все новости

Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
youtube.com  /  Royal Families Easter 2016

Лондон, 26 июня. Королева Великобритании Елизавета II села за руль авто и отправилась к загородной резиденции Фрогмор-хаус, где пребывает ее внук, прилетевший из США.

Принц Гарри впервые прибыл на родину после похорон супруга королевы принца Филиппа. Герцог Сассекский прилетел в Великобританию на открытие статуи в честь 60-летия принцессы Дианы. Объект находится на территории Кенсингтонского дворца.

Монаршую особу заметили за рулем автомобиля в окрестностях Сандрингема через полчаса после того, как ее внук выехал из лондонского аэропорта. 95-летняя королева рассекала по дорогам Лондона в солнечных очках. Она редко видится с Гарри, так как он вместе с супругой Меган Маркл проживает в США.

В статье The Sun указано, что британской королеве будет о чем поговорить с герцогом после всех событий. Вероятно, Елизавета II выступит в роли «миротворца». Отношения Гарри с семьей складывались не очень успешно, на одном из телешоу он пожаловался на свою семью, в частности из-за травли его любимой Меган в королевском дворце.

Ранее Елизавета II назвала два повода для отказа от престола. Среди поводов для отречения она назвала только два недуга — инсульт и болезнь Альцгеймера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
Елизавета II принцесса диана принц гарри
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru