Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон

Лондон, 26 июня. Королева Великобритании Елизавета II села за руль авто и отправилась к загородной резиденции Фрогмор-хаус, где пребывает ее внук, прилетевший из США.

Принц Гарри впервые прибыл на родину после похорон супруга королевы принца Филиппа. Герцог Сассекский прилетел в Великобританию на открытие статуи в честь 60-летия принцессы Дианы. Объект находится на территории Кенсингтонского дворца.

Монаршую особу заметили за рулем автомобиля в окрестностях Сандрингема через полчаса после того, как ее внук выехал из лондонского аэропорта. 95-летняя королева рассекала по дорогам Лондона в солнечных очках. Она редко видится с Гарри, так как он вместе с супругой Меган Маркл проживает в США.

В статье The Sun указано, что британской королеве будет о чем поговорить с герцогом после всех событий. Вероятно, Елизавета II выступит в роли «миротворца». Отношения Гарри с семьей складывались не очень успешно, на одном из телешоу он пожаловался на свою семью, в частности из-за травли его любимой Меган в королевском дворце.

Ранее Елизавета II назвала два повода для отказа от престола. Среди поводов для отречения она назвала только два недуга — инсульт и болезнь Альцгеймера.