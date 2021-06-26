Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:39
18:36
Общество
Можно ли детям питаться фастфудом и сидеть на диете: рассказывает специалист
18:35
Общество
Новые туристические маршруты появились в Опукском и Казантипском заповедниках Крыма
18:33
Шоу-бизнес
Близкий друг Харламова рассекретил роман юмориста с Катериной Ковальчук
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
Все новости

Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:34
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
commons.wikimedia.org  /  si.robi / Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мадрид, 26 июня. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории ATP-250 в Испании.

Россиянин Даниил Медведев 26 июня завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии. В финальном матче турнира на Мальорке он обыграл Сэма Куэрри из США. Встреча, продолжавшаяся один час две минуты, завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Медведев десять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырех и не совершил двойных ошибок. Стоит отметить, что российский теннисист завоевал 11-й титул в карьере.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не вернулся в сборную России по футболу на Евро-2020. Голкипер признался, что главный тренер национальной команды приглашал его на турнир.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
медведев испания теннис мальорка atp
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru