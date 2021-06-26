Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке

Мадрид, 26 июня. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории ATP-250 в Испании.

Россиянин Даниил Медведев 26 июня завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии. В финальном матче турнира на Мальорке он обыграл Сэма Куэрри из США. Встреча, продолжавшаяся один час две минуты, завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Медведев десять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырех и не совершил двойных ошибок. Стоит отметить, что российский теннисист завоевал 11-й титул в карьере.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не вернулся в сборную России по футболу на Евро-2020. Голкипер признался, что главный тренер национальной команды приглашал его на турнир.