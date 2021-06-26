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Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
Кадр из фильма «Родные»

Москва, 26 июня. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов прослушал трек Моргенштерна и пришел ужас. Актер заявил, что в шоу-бизнесе происходит катастрофа «трагических масштабов».

Бурунов стал один из гостей нового выпуска YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Юморист предложил артисту оценить несколько песен молодых музыкантов. Одной из композиций оказался совместный трек Моргенштерна и диджея Imanbek под названием Leck. Уже через несколько секунд Сергею Бурунову «стало плохо» от прослушивания работы скандального рэпера. Артист начал изображать приступ недомогания.

Трек Моргенштерна привел в ужас 44-летнего актера. Он сравнил песню с «выстрелом в голову из дробовика». Бурунов признался, что даже не знает, как оценить прослушанную песню. Он с иронией отметил, что с такой музыкой «недолго развязаться» и стать алкоголиком. По словам звезды сериала «Полицейский с Рублевки», это катастрофа «трагических масштабов».

«Я, конечно, знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро <...>. Я не знаю, что говорить», — резюмировал артист.

На днях психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотиков в треках рэпера Моргенштерна. Артист ранее уже выплачивал штраф в размере 100 тысяч рублей из-за пропаганды запрещенных веществ.

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