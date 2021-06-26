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Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 26 июня. Бывшая ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова похвасталась дорогостоящим подарком, который она купила сама себе. Звезда реалити-шоу приобрела роскошное ювелирное украшение.

Исполнительница хита «Мало половин» продемонстрировала в Instagram Stories бриллиантовые серьги-пусеты в виде цветков, которыми она порадовала себя. Бузова купила украшение ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Стоимость такого изделия на сайте производителя составляет около 2 миллионов рублей.

«А еще самые лучшие подарки делают мои подруги и я сама себе. <...> Спасибо Олечка, что так любишь Олечку!» — сказала телеведущая за кадром.

Певица назвала сережки «нереальными», аккуратными и элегантными. Бузова продемонстрировала подписчикам, как бриллианты блестят на солнце. Знаменитость похвалила себя за приобретение и отметила, что с радостью надела бы серьги сразу после покупки, однако они не подошли к ее образу.

Ольга Бузова давно приобрела собственную квартиру в московском элитном жилом комплексе, но пока не переехала в апартаменты. Поющая ведущая объяснила поклонникам, почему все еще живет на съемном жилье.

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