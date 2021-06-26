Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде

Москва, 26 июня. Дочь бессменного ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича — Варвара Якубович — заявила, что не похожа на других звездных наследниц и не любит транжирить деньги отца.

«Не понимаю, зачем тратить по 20 тысяч на джинсы, когда можно купить недорого в масс-маркете или же секонд-хенде. У нас в семье в принципе не принято разбрасываться деньгами, мы не особо шикуем», — рассказала дочь ведущего «Поля чудес» в интервью «Собеседнику» .

Варвара не любит афишировать звездное происхождение. Она редко посещает светские мероприятие, посвящая все свое время учебе. Сейчас дочь Якубовича учится в магистратуре МГИМО по специальности международная журналистика. По словам 23-летней девушки, ей всегда не нравилась гламурная жизнь, которую ведут многие наследники звезд шоу-бизнеса. Даже одеваться Варвара предпочитает не в брендовых магазинах, а в обычных и даже в секонд-хэндах.

Главным увлечением Варвары является музыка. Девушка даже записала первый альбом. Работа над пластинкой еще не завершена, но дочь Якубовича обещает, что премьера состоится совсем скоро. Телеведущий не скрывает, что гордится своей целеустремленной наследницей. Однако заниматься продвижением дочери в шоу-бизнесе он не собирается. Сама Варвара предпочитает не надеяться на звездного отца и хочет всего добиться сама, а не с помощью фамилии.

Ответственностью отличается и внучка Якубовича Софья. Девушка пошла работать в сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», чтобы не брать деньги у родителей на свои расходы. Ведущий капитал-шоу недавно раскрыл размер зарплаты своей внучки.