Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане

Лондон, 26 июня. Церемонию открытия памятника принцессе Диане из королевской семьи посетят только ее двое сыновей.

Принцы Уильям и Гарри отправятся на церемонию открытия памятника своей матери принцессе Диане, которая пройдет 1 июля, однако своих супруг они с собой не возьмут. Пресс-служба Кенсингтонского дворца, где состоится мероприятие, уже озвучила сокращенный список приглашенных гостей — в нем не упомянули герцогиню Кембриджскую и Сассекскую. Из старших же членов королевской семьи на церемонии будут только сыновья Дианы.

Братья виделись в последний раз на похоронах своего дедушки принца Филиппа, которые прошли в апреле. Тогда СМИ писали о том, что между ними возникла ссора. До этой встречи принц Гарри дал интервью американской журналистке Опре Уинфри. Во время беседы он сказал, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза. Он назвал их «пойманными в ловушку» в системе монархии, возможно позже именно эти слова стали причиной конфликта.

Однако никакая ссора не должна помешать братьям почтить память своей матери и на некоторое время забыть о своих разногласиях, чтобы мероприятие прошло мирно.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что герцогиня Сассекская Меган Маркл тайно созванивалась со своей невесткой Кейт Миддлтон, потому что та стала ее единственным шансом «уладить отношения» с королевской семьей.