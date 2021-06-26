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Анджелина Джоли рассказала о сложной операции 16-летней дочери

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о сложной операции 16-летней дочери
Кадр из фильма «Турист»

Лос-Анджелес, 26 июня. Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает нелегкий период. Звезда продолжает судебные разбирательства с экс-супругом, а кроме того беспокоится за здоровье 16-летней дочери.

Не так давно вынужденную операцию перенесла Захара, которую Анджелина Джоли удочерила в Эфиопии. По словам актрисы, ее дочь стойко перенесла хирургическое вмешательство, однако сейчас девочке требуется длительное восстановление. Звезда призналась, что после выписки Захары из больницы врачи привели ее в недоумение. Медики давали рекомендации Джоли на случай, если у ее дочери проявится аллергия на препараты.

«После этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа «станет розовой». Что значит розовой? Я просто в отчаянии», — цитирует слова актрисы Time Magazine.

Джоли отметила, что такое невозможно, ведь ее дочь обладательница темной кожи. По мнению звезды, подобные заявления врачей происходят потому, что в медицинских институтах почти все изображения в пособиях, а также другие данные ориентированы только на белых пациентов. Актриса подчеркнула, что воспитывает детей разного происхождения, поэтому даже обычная сыпь на теле у них проявляется совершенно по разному.

Сейчас Анджелина Джоли готовится к очередному суду с бывшим мужем Брэдом Питтом. Голливудская звезда хочет добиться единоличной опеки над детьми, поэтому к грядущему заседанию она хочет привлечь троих наследников, которые должны дать показания против отца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анджелина Джоли рассказала о сложной операции 16-летней дочери
дети операция актриса анджелина джоли здоровье голливуд
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