Алиев заявил о намерении нарастить численность Вооруженных сил Азербайджана

Баку, 26 июня. Азербайджан планирует укреплять мощь своей армии увеличением численности ВС и закупкой новой военной техники. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

По словам главы государства, военный потенциал ВС Азербайджана будет укреплен благодаря правильному анализу результатов второй карабахской войны.

«Армения должна понять, что Азербайджан будет и далее укрепляться, в этом нет сомнений», — подчеркнул Алиев.

Он также отметил, что после войны уже были даны соответствующие распоряжения, подписаны контракты, процесс закупки нового вооружения начался.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе уже урегулирован, поэтому нет необходимости вести переговоры по данному вопросу. Он добавил, что азербайджанская сторона ждет от Еревана положительного ответа касательно подписания мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении.