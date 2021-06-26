Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:38
18:36
Общество
Можно ли детям питаться фастфудом и сидеть на диете: рассказывает специалист
18:35
Общество
Новые туристические маршруты появились в Опукском и Казантипском заповедниках Крыма
18:33
Шоу-бизнес
Близкий друг Харламова рассекретил роман юмориста с Катериной Ковальчук
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
Все новости

Алиев заявил о намерении нарастить численность Вооруженных сил Азербайджана

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:28
Армия
Алиев заявил о намерении нарастить численность Вооруженных сил Азербайджана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Баку, 26 июня. Азербайджан планирует укреплять мощь своей армии увеличением численности ВС и закупкой новой военной техники. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

По словам главы государства, военный потенциал ВС Азербайджана будет укреплен благодаря правильному анализу результатов второй карабахской войны.

«Армения должна понять, что Азербайджан будет и далее укрепляться, в этом нет сомнений», — подчеркнул Алиев.

Он также отметил, что после войны уже были даны соответствующие распоряжения, подписаны контракты, процесс закупки нового вооружения начался.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе уже урегулирован, поэтому нет необходимости вести переговоры по данному вопросу. Он добавил, что азербайджанская сторона ждет от Еревана положительного ответа касательно подписания мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Алиев заявил о намерении нарастить численность Вооруженных сил Азербайджана
азербайджан алиев войска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru