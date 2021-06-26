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Осташко призвал блогершу Марьяну Ро к ответу за «японский Сахалин»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:16
Политика
Осташко призвал блогершу Марьяну Ро к ответу за «японский Сахалин»
instagram.com  /  @maryanaro

Москва, 26 июня. Блогера Марьяна Ро призовут к ответу за призывы передать Сахалин Японии. Ведущий передачи «Время покажет» Руслан Осташко раскритиковал юную звезду за оторванность от реальности.

Высказывание 21-летний Марьяны из интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону стало резонансным. В беседе с журналистом Ро раскритиковала российские власти за пренебрежение к Дальнему Востоку, который якобы не получает должного финансирования на развитие. Юная звезда предложила передать Сахалин Японии, чтобы она привела его в порядок.

Руководитель издания PolitRussia, политолог и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко отметил, что высказывание Ро, которая к тому же и уроженка Южно-Сахалинска, можно рассматривать как нарушение 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ («Публичный призыв к нарушению территориальной целостности страны»).

Осташко сравнил Марьяну с оголтелыми участниками незаконных митингов сторонников Навального и напомнил, что миф о неразвитом Дальнем Востоке предпочитают муссировать в западной прессе. Заблуждение так рьяно насаждают, что медиагигант Google предпочитает скрывать на своих картах инфраструктуру Курильских островов и других территорий региона. Осташко предположил, что юная звезда Интернета слишком оторвалась от реальности, раз уж искренне верит в это.

Политолог отметил, что заявление Рожковой не отличается от типичной пропаганды «несистемной оппозиции» и в скором времени словоохотливая звезда интернета может предстать перед судом, о чем «позаботятся юристы». Тем самым Осташко намекнул на то, что в отношении блогерши уже инициировали разбирательство коллеги ведущего.

Ро за предложение отдать Сахалин раскритиковал не только Осташко, юную звезду осудил и телеведущий Владимир Соловьев. Он предложил Марьяне перебраться в Японию, раз уж она представляет интересы Токио. Примечательно, что отец юной интернет-звездочки как раз имеет там бизнес.

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Все новости / Политика / Осташко призвал блогершу Марьяну Ро к ответу за «японский Сахалин»
сахалин осташко марьяна ро
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