Тимати пошел на свидание с Марией Вебер, когда Сафарова улетела в Испанию

Москва, 26 июня. Главный герой шоу «Холостяк» Тимур Юнусов (Тимати) не теряет время зря. После отъезда Екатерины Сафаровой в Испанию, он встретился с журналисткой Марией Вебер.

Таблоиды утверждают, что с победительницей реалити-шоу Тимати ничего не связывает. Рэпер сходил с Сафаровой на премию Муз-Тв, помог с раскруткой ее Instagram и отпустил назад в Испанию. А вот с Марией Вебер у Юнусова есть общее хобби — вейкбординг.

Парочка побывала в Строгино, в соцсетях у Вебер и Тимати появились ролики из парка развлечений. До этого они вместе занимались серфингом на Мальдивских островах.

Поклонники первым делом поинтересовались у Тимати, где сейчас находится Екатерина Сафарова, но не получили ответа. Пользователи посмеялись над тем, что личные качества музыканта ограничиваются умением стоять на голове на доске для серфа.

«Тимати просто король серфинга, очень здорово получается ловить волну»; «Всем бы так уметь кататься. Неважно, что там в личной жизни, но на доске — просто бог», — отреагировали подписчики.

Ранее мать Тимати Симона Юнусова опубликовала в соцсетях ролик с выступлением внучки Алисы. Девочка исполнила хит Луи Армстронга Let my people go на английском языке.