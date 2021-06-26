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СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки из лагеря в Ленобласти

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:11
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки из лагеря в Ленобласти
pixabay.com  /  StockSnap

Санкт-Петербург, 26 июня. Девочка пропала из летнего лагеря в Рощино неделю назад. Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту возможного убийства.

Тревогу подняла бабушка-опекун 13-летней школьницы. Она заявила, что долгое время не может выйти на связь с внучкой. Руководители детского оздоровительного лагеря заявили, что пропавшая покинула территорию Рощино еще 19 июня. По информации некоторых СМИ, девочка поехала купаться на озеро с неизвестным на черном Ford.

Местоположение подростка до сих пор не установлено. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности, причастных к исчезновению девочки.

СК начал проверку по факту пропажи мальчика в горах под Североуральском.

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