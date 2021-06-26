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Ольга Бузова покинула Россию на фоне громких скандалов

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова покинула Россию на фоне громких скандалов
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 26 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова покинула Москву после громких скандалов, в которых фигурировало ее имя. Знаменитость улетела из России на целый месяц.

Исполнительница хита «Танцуй под Бузову» успела снова приковать к себе внимание как минимум двумя резонансными ситуациями. Во-первых, звезда «Дома-2» дебютировала на сцене МХАТ имени Горького в спектакле о молодом Иосифе Сталине, что вызвало осуждение со стороны многих артистов. Во-вторых, Бузова расплакалась в эфире «Матч ТВ» во время обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 с комментатором Дмитрием Губерниевым.

На фоне этих скандалов телеведущая сообщила на своей странице в Instagram об отъезде из России. Звезда «Дома-2» опубликовала снимок, сделанный в кресле самолета, и сообщила, что отправляется на съемки нового шоу телеканала ТНТ.

«Я буду на протяжении целого месяца испытывать себя и других», — написала певица.

По словам Бузовой, в новом сезоне на ТНТ выйдет сразу несколько шоу, где она появится в качестве ведущей. Сейчас же, исполнительница полетела на съемки проекта, в котором, по данным одного из Telegram-каналов, примут участие Виктория Боня, Айза Долматова и Тарзан.

Ольга Бузова не вернулась на «Дом-2» как ведущая, когда реалити-шоу начали транслировать на канале «Ю». Сейчас певица, скорее всего, улетела в Африку — источники из окружения звезды говорили, что именно там пройдут съемки нового проекта ТНТ с ее участием.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова покинула Россию на фоне громких скандалов
бузова певица телеведущая
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