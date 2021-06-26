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Журавлев считает Шугалея идеальным кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:35
Политика
Журавлев считает Шугалея идеальным кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 26 июня. Российский ученый-социолог Максим Шугалей может стать более чем хорошим депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, считает лидер партии «Родина», депутат ГД РФ Алексей Журавлев. 

На предстоящих выборах в ЗакС Петербурга Максим Шугалей, скорее всего, будет в региональном партийном списке. Такой выбор родинцев Журавлев объясняет личными и деловыми качествами ученого. 

«Я глубоко уважаю и ценю этого волевого, умного, сильного человека. И я испытываю особенную гордость, зная, что взгляды родинцев и позицию разделяют такие достойные люди.

Максим Шугалей — талантливый российский ученый-социолог, юрист. Он проводил исследования общественного мнения во многих регионах России, долгое время жил в Санкт-Петербурге, хорошо знает беды и чаяния жителей Северной столицы. Побывав в ливийском плену, он доказал, что не боится. Он и сейчас открыто выступает на самые острые темы, вставая на сторону простых людей», — сказал Журавлев в кулуарах съезда партии «Родина», проходящего 26 июня в Москве. 

Журавлев считает Шугалея идеальным кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

Шугалей часто участвует в поездках Журавлева по российским регионам, встречается с представителями общественности и различных благотворительных или экологических организаций. Российский социолог провел 18 месяцев в ливийской тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Выдвигался от партии «Родина» и был избран в 2020 году депутатом парламента Республики Коми. После освобождения передал депутатский мандат экс-руководителю ОНФ в Коми Елене Ивановой.

Ранее Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина». Он отметил, что пристального внимания государства требует сфера здравоохранения, вопросы коррупции.

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Все новости / Политика / Журавлев считает Шугалея идеальным кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга
журавлев шугалей
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