Вашингтон, 26 июня. ВМС Великобритании столкнутся с серьезной угрозой в Средиземноморье, которой станет российский «Кайфолом», уверены американские аналитики.

Российские истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», недавно прибыли на территорию сирийской авиабазы Хмеймим, присоединившись к бомбардировщикам Ту-22М3, напомнил журналист из США Томас Ньюдик в статье для издания The Drive, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он подчеркнул, что Москва перебросила в регион эти самолеты спустя несколько дней после того, как британский авианосец HMS Queen Elizabeth приступил к выполнению миссии в Восточном Средиземноморье.

Автор статьи обратил внимание, что один из сопровождавших авианосец кораблей — эсминец HMS Defender, недавно отделился от основной группировки и вторгся в российские территориальные воды вблизи Крыма, после чего был выдворен из района пограничниками.

Прибывшие в Сирию крылатые машины оснащены ракетами «Кинжал», обладающими огромной скоростью, отметил Ньюдик. Он подчеркнул, что подобное оружие может уничтожать как наземные, так и морские цели. Эксперт уточнил, что работники западных СМИ уже прозвали этот боеприпас «Кайфоломом», который «сломает кайф» британцам в Средиземноморье.

«Поскольку напряженность в отношениях между Лондоном и Москвой уже усилилась в результате спорного прохода эсминца Королевского флота HMS Defender у побережья Крыма, ситуация в восточном Средиземноморье, вероятно, будет столь же напряженной», — считает автор материала.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, зачем британцы нарушили российские границы в Черном море на самом деле. По его мнению, британцы при помощи провокации вблизи Крыма решили проверить, насколько серьезна российская оборона в регионе.