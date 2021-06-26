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Рязанские хирурги удалили опухоль с языка и сохранили пациенту речевую функцию

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:45
Общество
Рязанские хирурги удалили опухоль с языка и сохранили пациенту речевую функцию
pixabay.com

Рязань, 26 июня. Пациенту удалили опухоль языка, при этом сохранив речевую функцию. Это произошло в рязанском онкодиспансере, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Впервые в Рязани провели операцию по резекции языка с пластикой на микрососудах. У 50-летнего больного пациента диагностировали злокачественное новообразование на языке, и ему потребовалась срочная госпитализация.

«Во время операции выполнено удаление злокачественного новообразования с одномоментным замещением раневого дефекта кожно-мышечным лоскутом, взятым с предплечья, и наложением микрососудистых анастомозов с использованием операционного микроскопа», — рассказал главврач Рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев.

Врачи в Башкирии спасли жизнь пациенту с опухолью в головном мозге. Проведение операции осложнялось труднодоступностью опухоли, однако в конечном счете она прошла успешно.

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рязань язык хорошие новости россии онкологическая операция
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