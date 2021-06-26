Жителям Саратова предложили придумать логотип для «Пляжа покорителей Волги»

Саратов, 26 июня. Мэр города предложил горожанам придумать логотип для нового «Пляжа покорителей Волги». Заявки будут принимать до понедельника включительно.



Новый пляж будет официально открыт 4 июля. Изначально планировалось сдать объект к 1 июля, но из-за технических проблем сроки пришлось немного сдвинуть.

«Очень хорошее предложение, я тоже планирую принять участие в конкурсе. Мне кажется, новый логотип должен быть легким, не напрягающим глаз. Думаю, лучшие шансы будет иметь вариант небесно-голубых или салатовых цветов», — рассказал корреспонденту ФАН студент художественного училища Дмитрий П.

В Саратове перекроют улицы и поменяют автобусные маршруты из-за ремонтных работ. Коммунальным службам понадобится несколько дней.