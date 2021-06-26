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Жителям Саратова предложили придумать логотип для «Пляжа покорителей Волги»

Общество
Жителям Саратова предложили придумать логотип для «Пляжа покорителей Волги»
pixabay.com  / 

Саратов, 26 июня. Мэр города предложил горожанам придумать логотип для нового «Пляжа покорителей Волги». Заявки будут принимать до понедельника включительно.

Новый пляж будет официально открыт 4 июля. Изначально планировалось сдать объект к 1 июля, но из-за технических проблем сроки пришлось немного сдвинуть. 

«Очень хорошее предложение, я тоже планирую принять участие в конкурсе. Мне кажется, новый логотип должен быть легким, не напрягающим глаз. Думаю, лучшие шансы будет иметь вариант небесно-голубых или салатовых цветов», — рассказал корреспонденту ФАН студент художественного училища Дмитрий П. 

В Саратове перекроют улицы и поменяют автобусные маршруты из-за ремонтных работ. Коммунальным службам понадобится несколько дней.

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