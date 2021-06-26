Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:37
18:36
Общество
Можно ли детям питаться фастфудом и сидеть на диете: рассказывает специалист
18:35
Общество
Новые туристические маршруты появились в Опукском и Казантипском заповедниках Крыма
18:33
Шоу-бизнес
Близкий друг Харламова рассекретил роман юмориста с Катериной Ковальчук
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
Все новости

Технические аналитики объяснили значение «креста смерти» в котировках биткоина

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:41
Экономика
Технические аналитики объяснили значение «креста смерти» в котировках биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июня. Специалисты по техническому анализу отмечают фигуру «креста смерти», складывающуюся на графике цены биткоина, но это может быть хорошим сигналом для криптовалюты.

Формирование «креста смерти» указывает на падение в краткосрочной перспективе, однако на длинной дистанции биткоин продолжит расти. Так считает основатель DAOconsensus Илья Чураков, слова которого приводит РИА Новости.

«Фигура креста смерти прослеживается, но любое рыночное движение – даже падение – это возможность для извлечения прибыли», — уверен он.

Специалисты полагают, что биткоин не сможет упасть ниже 25 тыс. долларов из-за «китов» и других инвесторов, которые держат ордера на покупку на психологически важных уровнях и круглых числах.

Один из последних оптимистичных сигналов для криптовалютного рынка был связан с потенциальным введением биткоина в качестве официального платежного средства в Сальвадоре.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Технические аналитики объяснили значение «креста смерти» в котировках биткоина
криптовалюта биткоин курс биткоина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru