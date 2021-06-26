Технические аналитики объяснили значение «креста смерти» в котировках биткоина

Москва, 26 июня. Специалисты по техническому анализу отмечают фигуру «креста смерти», складывающуюся на графике цены биткоина, но это может быть хорошим сигналом для криптовалюты.

Формирование «креста смерти» указывает на падение в краткосрочной перспективе, однако на длинной дистанции биткоин продолжит расти. Так считает основатель DAOconsensus Илья Чураков, слова которого приводит РИА Новости.

«Фигура креста смерти прослеживается, но любое рыночное движение – даже падение – это возможность для извлечения прибыли», — уверен он.

Специалисты полагают, что биткоин не сможет упасть ниже 25 тыс. долларов из-за «китов» и других инвесторов, которые держат ордера на покупку на психологически важных уровнях и круглых числах.

Один из последних оптимистичных сигналов для криптовалютного рынка был связан с потенциальным введением биткоина в качестве официального платежного средства в Сальвадоре.