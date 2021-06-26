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Татьяна Буланова обратилась к участникам VII съезда партии «Родина»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:54
Политика
Татьяна Буланова обратилась к участникам VII съезда партии «Родина»
instagram.com  /  @buslya

Москва, 26 июня. Россияне ждут помощи и вдумчивых законодательных решений от парламентариев, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии «Родина» Татьяна Буланова.

Заслуженная артистка России записала видеообращение к делегатам и гостям VII съезда Всероссийской политической партии «Родина». Татьяна Буланова отметила, что ее творчество любимо и востребовано. Сейчас кандидат в депутаты планирует направить весь свой потенциал на помощь простым гражданам.

«Сейчас мне бы хотелось использовать свои достижения для помощи людям, сделать что-то важное и нужное, защитить слабых, детей, матерей, инвалидов и многодетные семьи, участвовать в развитии образования и культуры», — сказала Буланова.

Народная артистка всю жизнь ездила по России и видела, как живут граждане страны, поэтому она знает, в чем именно нуждается народ.

«Всю свою жизнь я езжу по нашей стране и вижу, как живут простые люди. Они ждут помощи, ждут вдумчивых законодательных решений, поэтому я иду на выборы с партией «Родина» — партией простых людей и реальных дел. Мне близки идеи лидера партии Алексея Журавлева. Я разделяю его позицию и взгляд на развитие нашей страны. Надеюсь стать частью команды и внести свой вклад в становление сильной и независимой России», — сказано в видеообращении.

Буланова также пожелала всем делегатам и гостям партийного съезда успешной работы и победы на предстоящих выборах.

Во время партийного съезда «Родины» делегаты утвердили списки кандидатов на выборы всех уровней, которые пройдут 17-19 сентября 2021 года. Федеральный список возглавил председатель партии, депутат Государственной думы Алексей Журавлев.

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Все новости / Политика / Татьяна Буланова обратилась к участникам VII съезда партии «Родина»
выборы госдума родина журавлев буланова
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