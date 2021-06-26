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Игорь Крутой вспомнил, как Пугачева не могла оторвать глаз от его дочери

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:39
Шоу-бизнес
Игорь Крутой вспомнил, как Пугачева не могла оторвать глаз от его дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 июня. Продюсер, композитор и певец Игорь Крутой рассказал, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева очень тепло относится к его 17-летней дочери Александре.

По словам Крутого, именитая певица помнит его дочь с детства. Например, Примадонна видела девочку на праздновании чьего-то юбилея в Риге.

«Сашка бегала по залу, а Пугачева за ней наблюдала. Потом подходит и говорит: «Я от твоей дочки глаз не могла оторвать!»» — вспомнил композитор в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Дочь продюсера до сих пор продолжает видеться с именитой певицей. Так, ее позвали вместе с отцом на юбилей мужа Пугачевой, шоумена и юмориста Максима Галкина. При каждой встрече с Крутым Примадонна передает привет девушке. Певица признавалась, что является настоящей фанаткой дочери композитора.

У Игоря Крутого есть сын от первого брака. Кроме того, продюсер удочерил дочь второй супруги от предыдущих отношений. Также у композитора объявился предполагаемый внебрачный сын Яков Мирошников. Семья молодого человека осудила его за то, что он начал забывать воспитавшего его отца.

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