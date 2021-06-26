Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:37
18:36
Общество
Можно ли детям питаться фастфудом и сидеть на диете: рассказывает специалист
18:35
Общество
Новые туристические маршруты появились в Опукском и Казантипском заповедниках Крыма
18:33
Шоу-бизнес
Близкий друг Харламова рассекретил роман юмориста с Катериной Ковальчук
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
Все новости

Джон Макафи пытался свести счеты с жизнью четыре месяца назад

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:44
Происшествия
Джон Макафи пытался свести счеты с жизнью четыре месяца назад
Global Look Press  /  Brian Cahn

Барселона, 26 июня. Основатель компании McAfee Джон Макафи пытался покончить с собой в феврале этого года, сообщают испанские СМИ.

Тогда сокамерники американского программиста вовремя сообщили о случившемся сотрудникам колонии. Макафи доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. При выписке врачи направили заключенного к психиатру. Доктор не установил у бизнесмена каких-либо отклонений, и Макафи просто был переведен в другую тюрьму.

На днях основателя компании McAfee обнаружили мертвым в испанской тюрьме. Макафи в Twitter сообщал, что не собирается идти на самоубийство.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Джон Макафи пытался свести счеты с жизнью четыре месяца назад
испания тюрьма джон макафи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru