Джон Макафи пытался свести счеты с жизнью четыре месяца назад

Барселона, 26 июня. Основатель компании McAfee Джон Макафи пытался покончить с собой в феврале этого года, сообщают испанские СМИ.

Тогда сокамерники американского программиста вовремя сообщили о случившемся сотрудникам колонии. Макафи доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. При выписке врачи направили заключенного к психиатру. Доктор не установил у бизнесмена каких-либо отклонений, и Макафи просто был переведен в другую тюрьму.

На днях основателя компании McAfee обнаружили мертвым в испанской тюрьме. Макафи в Twitter сообщал, что не собирается идти на самоубийство.