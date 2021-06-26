Сергей Шойгу о звании почетного гражданина Тульской области: Это большая честь

Тула, 26 июня. В Туле состоялась торжественная церемония вручения нагрудного знака почетного звания Министру обороны РФ. Так жители региона выразили особую благодарность главе оборонного ведомства страны. О присвоении почетного звания Сергею Шойгу ранее рассказывал ФАН.

«Для меня большая честь быть отмеченным такой значимой наградой. Вижу в ней высокую оценку не только моей работы. Это признание хороших результатов нашей совместной деятельности, направленной на развитие региона, обеспечение его благополучия и безопасности жителей», — цитирует Сергея Шойгу пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор региона Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Шойгу за вклад в развитие Тульской области.

«Суворовское училище, 19 мостов в отдаленных населенных пунктах, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», комплектование парка «Патриот» — за эти и другие масштабные проекты, реализованные в области благодаря Вашему решению и поддержке, люди выражают Вам благодарность», — сказал Алексей Дюмин, вручая нагрудный знак главе Минобороны страны.

Губернатор Тульской области особо отметил инициативу населения региона о присвоении Сергею Шойгу почетного звания. Также Алексей Дюмин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в различных сферах.