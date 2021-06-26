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Бывший нападающий Писарев рассказал о причинах поражения российской сборной

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:28
Евро 2020
Бывший нападающий Писарев рассказал о причинах поражения российской сборной
Global Look Press  /  Igor Russak

Москва, 26 июня. Николай Писарев считает, что причина поражения сборной на Евро-2020 кроется в плохой стратегии тренерского штаба.

Бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев считает, что тренер национальной команды не справился со своей задачей и привел сборную к вылету с группового этапа Евро-2020. Об этом он сообщил в эфире «Матч ТВ».

По мнению футболиста, сборная в нынешнем составе могла сыграть гораздо лучше. Главная проблема в том, что тренерский штаб не смог подобрать стратегию для матчей в групповом этапе. При правильной тактике игроки показали бы гораздо лучший результат, подчеркнул Писарев.

Напомним, что по итогам группового этапа российская сборная по футболу заняла последнее место в группе и не прошла в плей-офф Евро-2020. В последней игре Дания разгромила Россию со счетом 4:1 и вышла в плей-офф со второго места.

По мнению Писарева, игроки сделали все возможное и спросить за поражение нужно с тренера. Черчесову пора подумать и уходить с позиции. Сборной должен управляет тренер, а он ей не управляет, подытожил нападающий.

Ранее футболист и вице-президент Федерации футбола Ленобласти Алексей Игонин рассказал, стоит ли заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после Евро-2020.

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Все новости / Евро 2020 / Бывший нападающий Писарев рассказал о причинах поражения российской сборной
футбол черчесов писарев евро-2020
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