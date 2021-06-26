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Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых чиновников

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:30
Общество
Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых чиновников
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 26 июня. Информация о «запрете» на повышения непривитых сотрудников администрации главы государства не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В СМИ ранее появилась информация, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства не станут назначать на более высокие посты, если они не сделали прививку от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга опроверг эту информацию.

Песков намерен в ближайшее время привиться от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ перенес COVID-19 в мае прошлого года. Несмотря на это, он решил вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и близких.

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