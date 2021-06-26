Президент Алжира приступил к формированию нового правительства

Алжир, 26 июня. Президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун начал политические консультации с лидерами партий, победивших на парламентских выборах. Обсуждения направлены на формирование нового кабмина страны.

Сегодня глава государства встретился с представителями «Фронта национального освобождения», набравшего больше всех голосов и получившего 98 мест из 407 в Национальную народную ассамблею. А также Теббун принял победивших независимых кандидатов.

Президенту еще предстоят встречи с лидерами исламистского «Движения общества за мир», «Национальной демократической ассамблеи», «Фронта будущего», «Движения за национальное строительство», «Фронта справедливости и развития», партий «Голос народа» и «Свобода» и других.

Теббун обсудит с политиками возможность формирования правительства национального согласия, состоящего из большинства партий, получивших места в парламенте. Предполагается, что программа нового кабмина должна соответствовать видению президента, или же сформируют политическое правительство, в состав которого войдут несколько технократов.

В четверг глава государства принял отставку премьер-министра Абдельазиза Джарада и его правительства. Это произошло после объявления Конституционным советом окончательных результатов выборов, а также в соответствии с положениями статьи 113 Конституции. Согласно основному закону страны, кабмин превращается во временное правительство и продолжает свою работу до создания нового. Теббун поблагодарил премьера за руководство органом исполнительной власти в «сложных обстоятельствах».

В субботу, 12 июня, прошли досрочные выборы в Национальную народную ассамблею (нижняя Палата представителей). Большинство избирателей бойкотировали голосование. По данным властей, явка оказалась рекордно низкой и составила 30,2%.