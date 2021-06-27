Индия выводит из эксплуатации советские истребители МиГ-21

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

Австралийских «Тайпанов» приземлили

Источники из министерства обороны Австралии сообщили, что вертолеты MRH-90 Taipan «больше не безопасны для полетов» и имеют «потенциально катастрофические» проблемы с техническим обслуживанием. Это вызвало приостановку эксплуатации 47 машин.

Defence insiders claim the Australian Army’s Taipan helicopters are “no longer safe to fly”, revealing “potentially catastrophic” maintenance issues behind their suspension. The MRH-90 Taipan fleet is used to transport troops and provide fire protection … https://t.co/Sx8WkENJDv pic.twitter.com/kNUuyW1J7t — HeliHub.com (@helihub) June 25, 2021

На условиях анонимности несколько пилотов указали и на другие сложности. Каждое второе сервисное обслуживание вертолета выявляет необходимость капитального ремонта трансмиссии. Airbus France наверняка в курсе этой ситуации, но в условиях глобальной нехватки нужных деталей, они просто ставят запчасти с одного вертолета на другой, выдавая их за новые. И это увеличивает риск нештатных ситуаций.

Белоруссия

На выставке Milex-2021 в Минске представили разведывательно-ударный БПЛА вертолетного типа Hunter

Новый беспилотный вертолет может заниматься поиском и уничтожением бронетехники и живой силы потенциального противника. Также Hunter сможет ликвидировать малоскоростные воздушные цели. Например, БПЛА других типов.

Для этого на борту смонтирована гиростабилизированная оптическая электронная система, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора.

Как рассказали разработчики, машина полностью роботизирована и управляется нейросетью. Дрон снабжен бортовым комплексом обороны, барьерным радиолокатором и метеонавигационной РЛС.

Вооружение — турель с 7,62-мм с танковым пулеметом Калашникова, боекомплект в 550 патронов, две установки для запуска восьми неуправляемых авиационных ракет, а также возможно применение 16 противотанковых 2,5-кг бомб.

Полезная нагрузка — 200 кг. Полный взлетный вес — 750 кг. Мощность двигателя 271 л.с. Запас топлива — 180 литров, диаметр несущего — 7 метров. Максимальная скорость — 180 км/ч. Продолжительность полета — 9 часов.

Германия

Германия одобрила закупку пяти патрульных самолетов P-8A Poseidon

Бундестаг 23 июня официально одобрил закупку пяти патрульных самолетов P-8A Poseidon у компании Boeing для ВМС Германии.

Germany Approves The Procurement Of Five P-8A Poseidon MPA https://t.co/d2w7cVxImp via @navalnewscom #aviation — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) June 25, 2021

P-8A Poseidon ранее рассматривался как лучший вариант в качестве временного решения по замене патрульных самолетов P-3C. Другие предложения включали: C295 Persuader от Airbus, RAS-72 Sea Eagle от РАН и подержанный Atlantique 2 от ВМС Франции.

Индия

Индия определилась с датой отказа от МиГ-21

Начальник штаба ВВС Индии — главный маршал авиации Ракеш Бхадаурия заявил, что вывод советских истребителей МиГ-21 из флота ВВС произойдет в течение следующих двух—трех лет.

Он добавил, что этот план позволит быстрее начать эксплуатацию 36 истребителей Dassault Rafale. Затем к ним присоединятся индийские легкие истребители (LCA) HAL Tejas.

Выступая на объединенном выпускном параде Военно-воздушной академии в Дундигале, Бхадаурия также сказал, что возраст самолетов не является причиной аварий.

Will phase out MiG-21s in 3 years: @IAF_MCC Chief R K S Bhadauria



"Discontinuation of flying the MiG-21 immediately is not the answer. In another 2-3 years they will be phased out as soon as they get to their life's end.

Our plan to induct 36 #Rafales is on target. pic.twitter.com/YqhYfefbpW — í????????íα???? í????????є????????í????є????????є ????є????ѕ (Follow) (@ExposeAntiIndia) June 22, 2021

«Немедленное прекращение полетов на МиГ-21 — это не выход. Через 2–3 года они будут выведены, как только дойдут до предельных сроков своей эксплуатации. Наш план ввода в строй 36 Rafale выполняется. Как только это будет сделано, основное внимание ВВС Индии будет уделено введению во флот LCA в течение следующих трех с половиной лет», — заявил маршал.

При этом он добавил, что в ближайшем будущем именно индийский LCA должен будет заменить МиГ-21.

Совместные индийско-американские учения

В Индийском океане начались совместные учения ВВС и ВМС Индии и ВМС США. Там же находится американская авианосная группа во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

Indian strike aircraft exercised with the US Navy's Carrier Air Wing 5 and USS RONALD #REAGAN CVN76 in the Indian Ocean on 23 June. The Indian aircraft included Air Force Sukhoi Su-30MKI and Navy Mikoyan MiG-29K fighters and Air Force Sepecat Jaguar attack planes https://t.co/4mmkeAPHCK — Chris Cavas (@CavasShips) June 24, 2021

С индийской стороны в маневрах участвуют истребители-бомбардировщики SEPECAT Jaguar, истребители Су-30МКИ, МиГ-29К, а также самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты ДРЛО. С американской стороны — истребители F/A-18 и самолеты ДРЛО E-2C Hawkeye.

Россия

Новое оборудование повысит ресурс двигателей самолетов дальней авиации

В «ОДК-Кузнецов» введен в эксплуатацию новый производственный участок, который укомплектован современными российскими автоматизированными установками ионно-плазменного напыления и вакуумными печами.

Данная техника позволит увеличить ресурс двигателей НК-25 и НК-32-02 для самолетов дальней авиации ВКС России.

Новое оборудование с программным управлением осуществляет напыление и обработку жаростойких покрытий самых «нагруженных» элементов «горячей» части силовой установки, рабочих лопаток турбины первой и второй ступеней двигателей НК-25, применяемых на самолетах Ту-22М3, а также НК-32 серии 02 для ракетоносцев Ту-160.

Каждая установка оснащена 24 «посадочными» местами для размещения лопаток, снабжена автоматическими системами контроля безопасности и бесперебойной работы.

Ионно-плазменное напыление и вакуумные печи



Звучит неплохо! Все это теперь работает на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», где запущен новый производственный участок. Он повысит качество лопаток двигателей самолетов дальней авиации.



Подробнее: https://t.co/jmaQte23kx pic.twitter.com/OoxQjsY1hs — Ростех (@RostecRussia) June 23, 2021

«Новое оборудование позволяет наносить на лопатки двигателей жаро- и эрозионностойкие покрытия, увеличивающие ресурс работы деталей. Дополнительное программное управление повышает производительность процесса напыления, гарантирует стабильность производства и контроль качества покрытия. Благодаря цифровизации процесса обеспечивается непрерывный автоматический контроль качества работ», — сказал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Обработанные методом ионно-плазменного напыления изделия проходят диффузионный отжиг в вакуумных печах, также оснащенных программным управлением. Также они оборудованы механизмом автономного охлаждения и могут выполнять работы в круглосуточном режиме, а расположение техники на одном участке существенно сокращает время на производство.

Снайперы тренируются сбивать дроны

Снайперские пары соединений спецназа ЮВО впервые начали тренироваться в стрельбе по беспилотникам и наземным объектам с борта вертолета Ми-8АМТШ.

Снайперы ЮВО впервые отрабатывают технику поражения воздушных и наземных целей с борта вертолета Ми-8АМТШ https://t.co/lAamQZBMWe #ЮВО #Ми8АМТШ #МинобороныРФ — AVIARU (@AviaruNet) June 22, 2021

После того, как РЛС засекает противника, вертолет со стрелками вылетает в район нахождения БПЛА, и дрон уничтожается прицельным огнем. От экипажа воздушной машины требуется отработать и согласовать со снайпером момент зависания и максимальной неподвижности машины для осуществления выстрела в цель.

В Сирию прибыли МиГ-31К

В пятницу в восточной части Средиземного моря начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС РФ.

Два истребителя МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» впервые переброшены в Сирию, где сегодня начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации российских ВКС.



Видео Минобороны pic.twitter.com/dS7WI1b0I2 — RT на русском (@RT_russian) June 25, 2021

В рамках мероприятия на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и противолодочного самолета Ил-38.

Это первая «командировка» МиГ-31К в Сирию и вторая для Ту-22М3.

БПЛА «Альтиус» впервые нанес удар по наземным целям

Российский боевой БПЛА «Альтиус» в ходе испытаний использовал бортовое вооружение для нанесения удара по учебной наземной цели.

Заявлено, что «Альтиус» использует тот же универсальный комплекс, который уже адаптирован для ударных БПЛА «Иноходец». Оно включает в себя свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.

Новейший российский дрон «Альтиус» впервые отстрелялся по наземным целямhttps://t.co/S607Q6qBBN pic.twitter.com/NmE0XLFXk3 — Военное обозрение (@topwar_ru) June 25, 2021

«Альтиус» спроектирован с широким использованием композитных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом и V-образным хвостовым оперением.

На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящие в движение тянущие винты. Взлетная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла — 28,5 метра.

Подъем в небо и посадка выполняются при помощи трехопорного убираемого колесного шасси. Полет, включая этапы взлета и посадки, может выполняться в автоматическом режиме. Беспилотник может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и радиолокационную станцию бокового обзора.

Турция

Начались учения «Анатолийский Орел — 2021»

На третьей авиабазе Военно-воздушных сил Турции в городе Коньи начались совместные международные учения «Анатолийский Орел — 2021». Помимо турецкой авиации в ней принимают участие ВВС Азербайджана, Пакистана и Катара.

В этом году азербайджанские военные летчики будут участвовать с двумя МиГ-29 и двумя Су-25, ВВС Катара с четырьмя истребителями Dassault Rafale, а Пакистан с пятью JF-17. Североатлантический альянс предоставит один самолет ДРЛО E-3А AWAKS.

International Anatolian Eagle-2021 Training continues with the participation of friendly and allied countries at the 3rd Main Jet Base Command in Konya. Brotherly nation Azerbaijan participated in the Anatolian Eagle Training for the first time.

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От Турции в учениях примут участие 38 истребителей F-16C/D, один топливозаправщик KС-135R, самолет ДРЛО Boeing E-7T и беспилотник ANKA-S.

В качестве наблюдателей там также будут присутствовать представители следующих стран: Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Буркина-Фасо, Грузия, Ирак, Швеция, Косово, Ливан, Венгрия, Малайзия, Нигерия, Румыния, Тунис, Украина, Оман, Иордания и Япония.

Украина

Lockheed предложит F-16 для Украины

Lockheed Martin готов предложить Киеву новые и бывшие в употреблении истребители F-16, модернизированные до стандарта Block 70/72 Viper, для участия в украинском тендере Air Force Vision 2035.

Предполагается, что все боевые самолеты будут оснащены РЛС Northrop Grumman APG-83 SABR AESA.

Киев планирует закупить до 40 новых истребителей для модернизации национальных ВВС и приведения их в соответствие с западными стандартами. Власти Украины готовы инвестировать в это порядка 7,5 млрд евро.

В начале 2021 года командующий украинскими ВВС Сергей Дроздов сообщил, что у государства есть конкретный план приобретения истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35. Однако, как и в случае с Индией и Индонезией ранее, Украина получила от США встречное предложение о приобретении F-16V.

Объявленный в мае 2020 года тендер Air Force Vision 2035 предполагает приобретение многоцелевого боевого самолета поколения 4,5+ для замены действующего воздушного флота Украины, состоящего из истребителей МиГ-29 и Су-27.

Украинские ВВС получили обновленный истребитель МиГ-29

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал ВВС Украины очередной истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации. Специалисты ЛГАРЗ провели модернизацию систем и оборудования, а также продлили ресурсные показатели истребителя.

Воздушные силы ВСУ получили очередной модернизированный истребитель МиГ-29МУ1https://t.co/2JxROMEqkj pic.twitter.com/TbLRPDILzW — Военное обозрение (@topwar_ru) June 22, 2021

Теперь он имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемника системы спутниковой навигации.

Кроме того, была произведена замена блока приемника бортовой РЛС, расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО. Также были капитально отремонтированы двигатели. Самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации.

Филиппины

Катастрофа нового вертолета S-70i

На Филиппинах разбился один из новых S-70i Black Hawk. Крушение произошло в ночь на 24 июня в районе города Капаса в провинции Тарлак. Никто из шести находившихся на борту человек не выжил.

No survivors have been found after one of the Philippine Air Force’s Sikorsky S-70i Black Hawk combat utility helicopters crashed during a night flight training in the vicinity of Capas, Tarlac on Wednesday night.



????: https://t.co/rubQZeJfVn pic.twitter.com/D5Rd4t5Pik — Military Armed Forces (@Military9Army) June 25, 2021

В конце 2020 года ВВС страны получили по меньшей мере шесть вертолетов S-70i, произведенных в Польше. Еще пять были доставлены в июне 2021 года. Всего же контракт предполагает поставку 16 машин. Также президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял о возможной дополнительной закупке Black Hawk.

Франция

ВВС Франции отправились «на гастроли»

ВКС Франции перебросили три истребителя Rafale, два транспортных Airbus A400M Atlas и два многоцелевых самолета-заправщика Airbus A330 с баз на материковой части Франции на свою территорию в Тихом океане. Во Французскую Полинезию, в рамках операции HEIFARA.

Такое дальнее (более 17 тыс. км) развертывание своих воздушных сил Париж объясняет не только защитой суверенных интересов, но и партнерскими отношениями со странами Индо-Тихоокеанского региона. В частности, с Индией и Австралией.

Самолеты, экипажи и обслуживающий персонал пробудут на островах Французской Полинезии с 20 по 26 июня.

#HEIFARA_WAKEA ! 3 RAFALE & 2 MRTT are inbound for French Polynesia ????????! This long range deployment from the mainland is a premiere for the @Armee_de_lair, asserting once again its core power projection capability to protect the population & our sovereignty all over the World ???????? https://t.co/E8w21dsMxy — ALPACI - France Pacific Command (@ALPACIFRAPACOM) June 20, 2021

По возвращении «воздушная делегация» посетит Гавайи, где проведет совместные учения с ВВС США. В том числе анонсировано взаимодействие между Rafale и F-22.

На обратном пути французы также посетят базу Лэнгли в Вирджинии, где по приглашению американской стороны предполагается совместно отметить 240-летие битвы при Йорктауне — решающей схватки за независимость США.

Швейцария

F-35 лидирует в швейцарском тендере по выбору истребителя

Американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II показал лучшие результаты при оценке представителями ВВС Швейцарии. Однако, окончательное решение еще не принято.

В июне 2021 года месяце правительство должно выбрать новый истребитель на замену морально и физически устаревшим самолетам F/A-18C/D. Претендентами в тендере на новый швейцарский истребитель являются: Eurofighter от Airbus, Rafale от французской Dassault, Boeing F/A-18 Super Hornet или Lockheed Martin F-35A.

Citing "Insiders" Swiss Public Television Says The F-35 Has Won The Swiss Air Force Fighter Jet Evaluation: https://t.co/Z3WD1NemPK — The Aviationist (@TheAviationist) June 22, 2021

Швейцарские избиратели на референдуме в сентябре прошлого года поддержали план правительства потратить до 6 млрд швейцарских франков (6,53 млрд долларов) на новые истребители.

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