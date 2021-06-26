Более 100 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина

Москва, 26 июня. Свыше 100 тысяч заявок получено к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В числе ключевых тем — прививочная кампания и противостояние коронавирусу.

Вопросы связаны с выбором вакцины, наличием препаратов в городских поликлиниках и распределением льготных медикаментов. Также среди наиболее часто встречающихся тем — жилье, а именно: переселение из аварийного фонда, передает «Россия-24».

Прямая линия с главой государства пройдет 30 июня. Телеканалы заложили на эфир три часа. В этом году россиянам будет достаточно смартфона со специальным приложением, чтобы пообщаться с Путиным, ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.