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Более 100 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:27
Политика
Более 100 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 26 июня. Свыше 100 тысяч заявок получено к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В числе ключевых тем — прививочная кампания и противостояние коронавирусу.

Вопросы связаны с выбором вакцины, наличием препаратов в городских поликлиниках и распределением льготных медикаментов. Также среди наиболее часто встречающихся тем — жилье, а именно: переселение из аварийного фонда, передает «Россия-24».

Прямая линия с главой государства пройдет 30 июня. Телеканалы заложили на эфир три часа. В этом году россиянам будет достаточно смартфона со специальным приложением, чтобы пообщаться с Путиным, ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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