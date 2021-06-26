Муратов и Кац вступились за напавших на силовиков сторонников Навального

Лояльные либеральной оппозиции журналисты, деятели искусства и депутаты выступают в поддержку задержанных на акциях протеста сторонников Алексея Навального, убеждая аудиторию в их якобы невиновности. Таким образом они фактически манипулируют общественным мнением, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Телеканал «Дождь» выпустил видеоролик, посвященный обвиняемым в применении насилия к представителям власти на незаконных митингах в поддержку находящегося в исправительной колонии Навального. На их сторону встали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, активист Константин Котов, журналист Роман Попков, кинокритик Антон Долин, общественный деятель Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина и действующий депутат Московской городской думы Михаил Тимонов. Основной их посыл заключается в том, что задержанные якобы участвовали в «мирной» акции протеста.

Так, по мнению Муратова, нельзя допускать, чтобы гражданские люди «уходили на три месяца в «Матросскую тишину». Попков и Долин утверждают, что насилие применялось не в отношении правоохранителей, а в отношении митингующих, в частности Эльдара Гарипова, которого задержали во время акции 31 января. По словам Долина, эта история может показаться незначительной, но для кого-то она изменит всю жизнь. О насильственных действиях «со стороны вооруженных людей» заявила и Лазарева, выразив личную поддержку участнику митинга 23 января Валерию Евсину, а Тимонов напомнил об Илье Першине, напавшем на сотрудника правоохранительных органов на акции 31 января.

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

«Илью судят за то, что он смог убежать от омоновца. Илья до сих пор находится в СИЗО, ему грозит до пяти лет лишения свободы. А у него есть ребенок, которому всего два года. Я требую объективного, беспристрастного, непредвзятого рассмотрения этого дела», — заявил депутат.

По мнению Юлии Галяминой, задержанные виноваты лишь в том, что хотели воспользоваться своим конституционным правом, а Максим Кац прямо сказал, что «эти люди не сделали ничего незаконного». Однако такие утверждения не соответствуют действительности и вводят аудиторию «Дождя» и пользователей социальных сетей, через которые распространяется ролик, в заблуждение, так как во время зимних протестов в поддержку Навального было большое количество провокаций в адрес силовиков и случаев нападения на правоохранителей. При этом в экспертном сообществе сторонников оппозиционера неоднократно предупреждали о серьезных последствиях противоправных действий на незаконных митингах.

Федеральное агентство новостей /

В общей сложности, по официальным данным Министерства внутренних дел России, по фактам преступлений во время акций протеста в январе и феврале было возбуждено 90 уголовных дел. По некоторым эпизодам уже вынесены судебные решения. В частности, Валерия Евсина, который, согласно материалам дела, кинул в сторону силовика металлическое ограждение в Москве, приговорили к двум годам колонии общего режима. Виталий Тимофеенко, распыливший перцовый газ в лицо полицейскому во Владимире, получил три года колонии. Александр Мучаев приговорен к одному году лишения свободы условно за наезд на инспектора ДПС во время митинга в столице. Многие нарушители до сих пор находятся в следственных изоляторах, где ожидают решения суда.

Стоит отметить, что ближайшие соратники Навального, призывая людей выходить на улицы, обещали всем финансовую и юридическую помощь в случае задержания. Об этом заявлял и Леонид Волков.

На деле же команда заключенного оппозиционера просто забыла о своих сторонниках, нарушивших закон и оказавшихся в СИЗО. По словам юриста Виталия Серуканова, именно в этом заключается циничная и абсолютно беспринципная позиция руководителей «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), которые выводят людей под дубинки, а потом бросают их на произвол судьбы и зарабатывают на этом деньги.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.