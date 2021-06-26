Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:36
18:33
Шоу-бизнес
Близкий друг Харламова рассекретил роман юмориста с Катериной Ковальчук
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
18:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о сложной операции 16-летней дочери
18:19
Армия
Алиев заявил о намерении нарастить численность Вооруженных сил Азербайджана
Все новости

Муратов и Кац вступились за напавших на силовиков сторонников Навального

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:52
Общество
Муратов и Кац вступились за напавших на силовиков сторонников Навального
Федеральное агентство новостей  /  wikimedia.org / Olaf Kosinsky / CC3 / Mark Seryy / CC2

Лояльные либеральной оппозиции журналисты, деятели искусства и депутаты выступают в поддержку задержанных на акциях протеста сторонников Алексея Навального, убеждая аудиторию в их якобы невиновности. Таким образом они фактически манипулируют общественным мнением, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Телеканал «Дождь» выпустил видеоролик, посвященный обвиняемым в применении насилия к представителям власти на незаконных митингах в поддержку находящегося в исправительной колонии Навального. На их сторону встали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, активист Константин Котов, журналист Роман Попков, кинокритик Антон Долин, общественный деятель Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина и действующий депутат Московской городской думы Михаил Тимонов. Основной их посыл заключается в том, что задержанные якобы участвовали в «мирной» акции протеста.

Так, по мнению Муратова, нельзя допускать, чтобы гражданские люди «уходили на три месяца в «Матросскую тишину». Попков и Долин утверждают, что насилие применялось не в отношении правоохранителей, а в отношении митингующих, в частности Эльдара Гарипова, которого задержали во время акции 31 января. По словам Долина, эта история может показаться незначительной, но для кого-то она изменит всю жизнь. О насильственных действиях «со стороны вооруженных людей» заявила и Лазарева, выразив личную поддержку участнику митинга 23 января Валерию Евсину, а Тимонов напомнил об Илье Першине, напавшем на сотрудника правоохранительных органов на акции 31 января.

Муратов и Кац вступились за напавших на силовиков сторонников Навального
Агентство городских новостей Москва  / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

«Илью судят за то, что он смог убежать от омоновца. Илья до сих пор находится в СИЗО, ему грозит до пяти лет лишения свободы. А у него есть ребенок, которому всего два года. Я требую объективного, беспристрастного, непредвзятого рассмотрения этого дела», — заявил депутат.

По мнению Юлии Галяминой, задержанные виноваты лишь в том, что хотели воспользоваться своим конституционным правом, а Максим Кац прямо сказал, что «эти люди не сделали ничего незаконного». Однако такие утверждения не соответствуют действительности и вводят аудиторию «Дождя» и пользователей социальных сетей, через которые распространяется ролик, в заблуждение, так как во время зимних протестов в поддержку Навального было большое количество провокаций в адрес силовиков и случаев нападения на правоохранителей. При этом в экспертном сообществе сторонников оппозиционера неоднократно предупреждали о серьезных последствиях противоправных действий на незаконных митингах.

Муратов и Кац вступились за напавших на силовиков сторонников Навального
Федеральное агентство новостей  / 

В общей сложности, по официальным данным Министерства внутренних дел России, по фактам преступлений во время акций протеста в январе и феврале было возбуждено 90 уголовных дел. По некоторым эпизодам уже вынесены судебные решения. В частности, Валерия Евсина, который, согласно материалам дела, кинул в сторону силовика металлическое ограждение в Москве, приговорили к двум годам колонии общего режима. Виталий Тимофеенко, распыливший перцовый газ в лицо полицейскому во Владимире, получил три года колонии. Александр Мучаев приговорен к одному году лишения свободы условно за наезд на инспектора ДПС во время митинга в столице. Многие нарушители до сих пор находятся в следственных изоляторах, где ожидают решения суда.

Стоит отметить, что ближайшие соратники Навального, призывая людей выходить на улицы, обещали всем финансовую и юридическую помощь в случае задержания. Об этом заявлял и Леонид Волков.

На деле же команда заключенного оппозиционера просто забыла о своих сторонниках, нарушивших закон и оказавшихся в СИЗО. По словам юриста Виталия Серуканова, именно в этом заключается циничная и абсолютно беспринципная позиция руководителей «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), которые выводят людей под дубинки, а потом бросают их на произвол судьбы и зарабатывают на этом деньги.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Муратов и Кац вступились за напавших на силовиков сторонников Навального
оппозиция навальный кац митинги муратов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru