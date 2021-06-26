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Скончался пионер музыкальной электроники Питер Зиновьев

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:36
Общество
Скончался пионер музыкальной электроники Питер Зиновьев
Prt Scr youtube.com  /  Sound On Sound magazine

Кембридж, 26 июня. Основатель Electronic Music Studio Питер Зиновьев скончался в возрасте 88 лет. Причины смерти великого музыканта пока неизвестны.

Питер Зиновьев являлся изобретателем целой серии синтезаторов, на которых играли такие известные исполнители, как Pink Floyd, King Crimson, Yes, Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр, The Who.

Потомственный русский аристократ Зиновьев одним из первых в мире начал создавать инструменты для только появлявшейся электронной музыки. До последних дней своей жизни музыкант занимался любимым творчеством в своей студии в Кембридже.

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