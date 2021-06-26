Названы породы самых агрессивных собак

Хельсинки, 26 июня. Исследователи выяснили, от чего зависит агрессия, которую проявляют собаки по отношению к людям и представителям своего вида.

Группа исследователей из Университета Хельсинки изучила поведение разных пород собак. В большинстве случаев друзья человека вели себя спокойно, лишь иногда проявляя агрессию. В основном такое поведение наблюдалось у псов небольшого размера. Среди них ученые выделили цвергшнауцеров, пуделей, шотландских овчарок и тойтерьеров. По итогам эксперимента было выяснено, что причины агрессивного поведения у разных пород могут отличаться.

Специалисты из Технологического института Джорджии провели исследование и рассказали, как слоны могут использовать свой хобот. Из-за этой особенности животные способны сохранять до девяти литров воды каждый день.