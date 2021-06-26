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Египет вернул 114 контрабандных артефактов из Франции

Африка
Египет вернул 114 контрабандных артефактов из Франции
antiquities.gov.eg  /  Пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта

Каир, 26 июня. Египту удалось вернуть на родину 114 артефактов, незаконно вывезенных во Францию. Об этом сообщается на официальном сайте генеральной прокуратуры республики.

Мероприятие удалось реализовать благодаря совместным усилиям двух государств. Глава ведомства Хамда аль-Сави выразил признательность следователям парижского офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Отделение под четким руководством полковника Дидье Берже расследовало инцидент с декабря 2019 года. Специалисты получили наводку от одного из организаторов аукциона. Он рассказал о наличии лотов без соответствующей документации. По его словам, молодой человек решил продать наследие, переданное ему отцом, который очень интересовался египетской цивилизацией.

Во время выступления перед журналистами следователь рассказал, что 114 артефактов являются предметами, имеющими большое значение для культуры Египта. Среди них есть погребальная утварь, маски, части кремневой статуи и древнеегипетская посуда.

В ходе допроса наследник признался, что реликвии вывезены из Каира без соответствующих разрешений. Тем не менее он пообещал оказать содействие следствию для их возвращения на родину.

Официальная передача артефактов состоялась в здании египетского посольства в Париже. В мероприятии участвовали генеральный прокурор и ряд сотрудников министерства древностей. Французскую сторону представляли полковник Берже и судья из прокуратуры Бордо, отвечающие за это дело.

Хамда аль-Сави указал на слаженную работу прокуратуры и французских судебных органов. Он добавил, что необходимо продолжить сотрудничество в области борьбы с хищениями древностей.

Посол Египта в Париже Алаа Юсеф подчеркнул степень укрепления отношений между двумя странами за последние годы, а также конструктивную и постоянную координацию судебных органов, которые сыграли важную роль в восстановлении этих артефактов.

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франция египет контрабанда артефакт
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