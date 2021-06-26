Водитель умер за рулем большегруза под Волгоградом

Волгоград, 26 июня. Возле железнодорожного переезда "Весенняя 2" автомобилисты заметили в салоне большегруза Mercedes мужчину без признаков жизни. Они сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть 45-летнего водителя. Оказалось, что погибший является жителем Волгограда. Незадолго до смерти он позвонил супруге и сказал, что резко почувствовал себя плохо.

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти мужчины. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.