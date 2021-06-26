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Водитель умер за рулем большегруза под Волгоградом

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:09
Происшествия
Водитель умер за рулем большегруза под Волгоградом
пресс-служба  /  ФКУ Упрдор &quot;Северо-Запад&quot;

Волгоград, 26 июня. Возле железнодорожного переезда "Весенняя 2" автомобилисты заметили в салоне большегруза Mercedes мужчину без признаков жизни. Они сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть 45-летнего водителя. Оказалось, что погибший является жителем Волгограда. Незадолго до смерти он позвонил супруге и сказал, что резко почувствовал себя плохо.

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти мужчины. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

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