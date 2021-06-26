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Отключение России от SWIFT может нанести урон экономике европейских стран

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:06
Экономика
Отключение России от SWIFT может нанести урон экономике европейских стран
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июня. Возможное решение Запада ограничить доступ Российской Федерации к системе SWIFT будет невыгодно для обеих сторон, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Россия является «весомым» участником, поэтому платежная система лишь проиграет от потери крупного клиента, отметил Беляев в беседе с RT. Экономист уверен, что такая мера стала бы проигрышной для всех на данном этапе.

«Все там передачи платные.... Россия там занимает достаточно серьезный объем сообщения, значит, если Россию отключат, то SWIFT потерпит существенные убытки», — объяснил эксперт.

Россия уже давно ищет альтернативы. Беляев напомнил, что Центробанком была разработана своя система платежей. Еще одним решением может стать создание отечественной цифровой валюты.

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финансы swift санкции против россии платежная система отключение от swift
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