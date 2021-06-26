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Саранча уничтожает сельхозкультуры в Краснодарском крае

ФАН-ТВ
Саранча уничтожает сельхозкультуры в Краснодарском крае

Полчища саранчи атаковали поля и огороды. Жители Новопокровского хутора Приморско-Ахтарского района жалуются на нашествие насекомых. Они истребляют сельхозкультуры, не брезгуют ни люцерной, ни свеклой.

 «Сегодня я ее увидела где-то после 12 часов <...>. Отсюда, с этой стороны, как десант пошел, «полоса» такая по улице. И пошла по забору через люцерну — вот здесь посадили люцерну огородом — и они сюда. И пошли, свеклу мне попортили, кукурузу. Прыгают везде. Не знаю, что это за нашествие и когда будет обращать на нас администрация внимание. Что это такое?», — рассказывает местная жительница.

В администрации района сообщают, что от насекомых обработаны больше 3000 гектаров полей сельхозкультур. Это, по их словам, сдержало рост саранчи. Но пестициды и агрохимикаты нельзя применять в водоохранной зоне, запрещена обработка и при выходе вредителей на участки с сельскохозяйственными растениями.

 

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