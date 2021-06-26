Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ

В субботу клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» вышел в финал Кубка Стэнли, переиграв «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) в седьмом матче серии. Автором единственной заброшенной шайбы стал Янне Гурд, но главным героем матча безоговорочно стал российский вратарь «молний» Андрей Василевский. 26-летний голкипер отразил все 18 бросков, не оставив «островитянам» не единого шанса. Таким образом, россиянин установил рекорд НХЛ, отыграв «на ноль» четвертый подряд матч, в котором завершалась серия Кубка Стэнли. В адрес Васи, как его называют в Северной Америке, рассыпаются в комплиментах не только товарищи по команде, но и соперники.



Теперь Василевского ожидает финал главного североамериканского хоккейного турнира, где «Тампу» поджидает легендарный «Монреаль Канадиенс». Впрочем, у Андрея в копилке уже есть Кубок Стэнли — в прошлом году российский вратарь добыл награду вместе с соотечественниками Михаилом Сергачевым, Никитой Кучеровым и Александром Волковым. На полке у Васи вдобавок есть золотая медаль чемпионата мира и «Везина Трофи», выдаваемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. И все это — в 26 лет: голкиперы в таком возрасте считаются еще молодыми, ведь их расцвет наступает позже, чем у полевых игроков.

«Хоккей — командная игра, в которой важен каждый хоккеист. Однако рано или поздно все ваши оборонительные редуты будут пройдены, после чего останется только один человек — вратарь. Василевский из матча в матч становится стеной, о которую разбиваются все атаки соперника. Причем чем важнее конкретный матч, тем лучше Вася выглядит. Это качество, свойственное только по-настоящему особенным игрокам», — рассказал на пресс-конференции главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер.

fhr.ru / Пресс-служба Федерации хоккея России

Василевский — одна из главных надежд «молний» на второе чемпионство подряд, но российского хоккеиста любят не только за уникальные навыки и огромные габариты. Андрей ведет себя чрезвычайно рассудительно и хладнокровно: его отличительная черта — фантастическая работоспособность. Болельщики посвящают российскому вратарю песни и оригинальные плакаты, называя его «волшебником», «гением» и «русским суперменом». Кто-то и вовсе сомневается в том, что Андрей — человек: уж слишком у него крепкие нервы и поистине кошачья ловкость.Однако Вася не всегда считался большой звездой. Когда вратарь в 20-летнем возрасте переезжал в Америку, он был лишь одним из многих перспективных российских ребят, решивших пробиться в клуб НХЛ. В «Тампе» была серьезная конкуренция, но связка «фантастический талант + трудоспособность» произвела мощнейшее впечатление на тренеров. Андрей приходил на тренировки самым первым и уходил последним, что всегда отмечали его одноклубники. Постепенно Василевский вытеснил из состава именитого американца, которому вскоре пришлось вовсе покинуть команду. А Вася, или, как его еще порой называют, «Большой кот», начал стремительно прорываться в число лучших игроков мира.Василевский — едва ли не главная надежда России на Олимпийских играх 2022 года, если туда будут допущены игроки из НХЛ. Наряду с Кучеровым ивратарь «Тампа-Бэй» — одна из главных звезд российского хоккея, пусть и выступает он сейчас за рубежом. Андрей неизменно подчеркивает, что при наличии технической возможности всегда готов играть за национальную команду. Будем надеяться, что Вася вскоре войдет в знаменитый «Тройной золотой клуб», где находятся только игроки, успевшие победить на чемпионате мира, Олимпийских играх и в Кубке Стэнли. Два из трех указанных трофеев у Василевского уже есть. Остались лишь Игры.