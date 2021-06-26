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Баранец рассказал, как Шойгу может положить конец провокациям НАТО у Крыма

  /   Обновлено: 26 июня 2021 17:02
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Армия
Баранец рассказал, как Шойгу может положить конец провокациям НАТО у Крыма
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 26 июня. Глава МО РФ Сергей Шойгу имеет средства, способные отбить у НАТО желание устраивать провокации в Черном море, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Экипаж британского эсминца HMS Defender совершил вторжение в территориальные воды России, отказавшись подчиниться требованиям покинуть район. Из-за этого корабль Пограничной службы ФСБ был вынужден открыть предупредительный огонь из палубной артиллерийской установки, после чего иностранные военные сменили курс. Баранец в беседе с журналистами издания «Экономика сегодня» отметил, что российское руководство следит за ситуацией в Черном море, особенно на фоне запланированных учений стран НАТО Sea Breeze — 2021.

Москва имеет средство, которое заставит Запад отказаться от подобных провокаций, считает военный обозреватель «Комсомольской правды». По его словам, подобным инструментом может стать официальное предупреждение со стороны руководства РФ, которое будет особенно эффективным, если будет сделано лично министром обороны Сергеем Шойгу. Глава МО России может одной фразой положить конец провокациям НАТО у Крыма, сказав, что большая концентрация морской техники Североатлантического альянса вблизи российских границ приведет к «случайно ракете «Бал», выпущенной в нарушителя, уточнил он.

«Хорошо бы послать конкретное предупреждение. И, может, даже указать, что будем три раза предупреждать по 16-му каналу морской радиосвязи. Потом огонь по курсу, а затем — на поражение», — сказал Баранец.

Ранее австралийский эксперт Джон Хелмер рассказал, как Великобритания опозорилась в Черном море, повторив фиаско, которое ранее потерпела Польша в ходе антироссийской провокации в водах Балтики. По его словам, провал обеих авантюр говорит о способности РФ дать отпор любому провокатору.

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Все новости / Армия / Баранец рассказал, как Шойгу может положить конец провокациям НАТО у Крыма
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