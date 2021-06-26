Мурашко прокомментировал механизм проведения диспансеризации в России

Москва, 26 июня. Механизм проведения диспансеризации по коронавирусу в регионах России озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России с 1 июля стартует масштабная программа по диспансеризации. Однако в регионах страны она будет проходить с учетом эпидситуации в них, добавил Мурашко во время общения с прессой.

«В разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации, потому что есть регионы, где высокий уровень заболеваемости COVID-19. Сегодня и медицинские специалисты испытывают повышенную нагрузку», — отметил он.

«Черная плесень» является тяжелым осложнением после коронавируса. Она активно поражает больных COVID-19 в Индии. Однако в данный момент возникновение «черной плесени» в России крайне маловероятно, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.