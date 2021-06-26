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Найдено объяснение резкому исчезновению озера в Антарктиде

  /   Обновлено: 26 июня 2021 16:57
Наука
Найдено объяснение резкому исчезновению озера в Антарктиде
wikipedia.org  /  Joe Mastroianni, National Science Foundation

Москва, 26 июня. Озеро с талой водой исчезло с поверхности ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Вероятно, толща льда проломилась. Вода ушла в океан, считают ученые.

Специалисты из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании изучили спутниковые снимки шельфового ледника. На них не оказалось озера. Вероятно, оно исчезло зимой 2019 года.

На месте ледника образовалась кратероподобная впадина. Ее площадь составляет около одиннадцати квадратных километров. Во впадине скопился колотый лед. Однако летом 2020 года там снова стала образовываться талая вода. Появилось озеро, но значительно меньше предыдущего.

Российским путешественникам рассказали, как в Крыму найти розовое озеро. Свой наиболее яркий оттенок водоем приобретает только в сильную жару. Многие туристы любят проводить фотосессии на берегу озера Сасык-Сиваш, расположенного между Евпаторией и грязелечебным курортом Саки.

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антарктида исследование озеро
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