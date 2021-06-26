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Защитники ДНР открыли огонь в ответ на обстрелы ВСУ

  /   Обновлено: 26 июня 2021 16:57
Армия
Защитники ДНР открыли огонь в ответ на обстрелы ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 июня. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины после того, как неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы ВСУ.

Согласно информации, под обстрелом со стороны ВСУ оказались Донецк, Заиченко и Старомихайловка. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ТАСС.

Представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале уведомляет, что защитники Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь для подавления огневых точек противника после того, как попытки ДНР использовать координационный механизм для прекращения массированных минометных обстрелов со стороны ВСУ не увенчались успехом.

Известно, что сегодня, 26 июня, украинскими силовиками было выпущено около 50 мин калибра 120 мм по территории ДНР.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли северную окраину Донецка, выпустив 20 мин калибром 120 мм. Отмечается, что обстрел был зафиксирован со стороны позиций ВСУ по направлению Пески — Вольво-центр.

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