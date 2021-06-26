«Справедливая Россия — За правду» определила лидеров федерального списка на выборы

Москва, 26 июня. Участники закрытого заседания президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» определили лидеров общефедеральной части списка кандидатов на думские выборы.

Ими стали глава партии Сергей Миронов, а также его сопредседатели Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин. Помимо них в перечень также вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.

Ранее в рамках съезда справороссам удалось утвердить предвыборную программу партии из пяти крупных блоков. Проект подразумевает антикоррупционные меры и предложения по реализации снижения пенсионного возраста.