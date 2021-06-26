Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 18:34
18:30
Спорт
Большой кот Вася: как россиянин Василевский покорил американцев и стал звездой НХЛ
18:30
Общество
Елизавету II заметили за рулем после прибытия принца Гарри в Лондон
18:29
Спорт
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP на Мальорке
18:27
Шоу-бизнес
Бурунов изобразил недомогание во время прослушивания трека Моргенштерна
18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовала себя сережками за 2 миллиона рублей
18:25
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
18:21
Общество
Кейт Миддлтон не позвали на церемонию открытия памятника принцессе Диане
18:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о сложной операции 16-летней дочери
18:19
Армия
Алиев заявил о намерении нарастить численность Вооруженных сил Азербайджана
18:18
Общество
Без стыда и совести, или Люди с очень короткой памятью. Колонка Голоса Мордора
Все новости

Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:23
Политика
Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / 

Председатель «Родины» Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии на общем съезде родинцев, который состоялся сегодня, 26 июня. Участие в нем приняли 62 делегата из 65, так что кворум состоялся.

«Партия «Родина» — это, прежде всего, регионы. Хватит делить страну на дотационные и богатые, необходимо сделать так, чтобы в России везде было хорошо: и в небольшом селе, и в мегаполисе. Сейчас, как показали мои поездки по России (это своеобразная инспекция по состоянию дел в стране), все совсем не так. Езжу я не для встреч с чиновниками, а чтобы поговорить с людьми, узнать, чем и как им можно помочь. На основе этих встреч строится программа нашей партии. Уточню: наша цель — помощь людям в регионах в конкретных проблемах, мы — за дела реальные, а не на бумагах и словах», — сказал Алексей Журавлев.

Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / 

Он рассказал о программе «Родины». Это — борьба с коррупцией. Партия считает, что необходимо отменить срок давности по коррупционным преступлениям. Также необходимо ликвидировать Пенсионный фонд РФ, на содержание которого тратятся огромные деньги. Лидер партии обратил внимание на некоторые здания ПФР в регионах, которые сравнимы с дворцами. При этом люди там получают весьма скромные пенсии, чуть превышающие 10 тыс. рублей. Ликвидация ПФР высвободит миллиарды, которые можно направить на повышение пенсий.

Пристального внимания государства требует сфера здравоохранения.

«Условия, в которых работают наши врачи, — следствие халатности чиновников. Добром вспоминаем советскую медицину, именно благодаря этому фундаменту здравоохранение еще держится. Страдает и демография. Я был в шоке, когда узнал, что в Архангельской области в некоторых населенных пунктах роддом находится за 700 километров! Как такое возможно в XXI веке?!» — возмутился Алексей Журавлев.

Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / 

Он считает, что оптимизация здравоохранения привела ситуацию к катастрофе; здоровье нации — стратегическая задача государства, поэтому для борьбы с новой угрозой, COVID-19, надо создавать ковидные госпитали, а не занимать имеющиеся больницы.

Не все просто с экономикой. Олигархи в России, которая на протяжении многих веков была сильной аграрной страной, уничтожили тысячи фермерских хозяйств. В некоторых городах трудоустроиться можно или на бюджетные места, или в федеральные продовольственные компании. У людей нет работы, нет выбора. Рост цен — тоже беда: на продукты, стройматериалы.

«В одном из населенных пунктов пожаловались на повышение цен на арматуры. Я проверил, все подтвердилось. Но на каком основании? Просто потому что кому-то денег захотелось больше?» — сказал Алексей Журавлев.

Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / 

Ради прибыли уничтожается природа. Государству пора обратить внимание на экологию, которая влияет на здоровье людей. Алексей Журавлев рассказал о поездке в Светлогорск Ленинградской области: «Дышать там нечем!». Поэтому партия требует ужесточить наказание в сфере нарушения экологического законодательства. Кроме того, одно из направлений программы «Родины» — это восстановление очистных сооружений, которые влияют на экологию, что позволит минимизировать вредные стоки в водоемы.

Не лучше ситуация и в ЖКХ. Поездка по регионам показала общие проблемы: неотремонтированные ливневки, прорывы труб. Во многих населенных пунктах все коммуникации остались с советских времен.

Рассказал Алексей Журавлев и о некоторых наказах избирателей, которые получил во время своих поездок в рамках проекта «100 городов». Так, в Котласе тренеры попросили помощи в создании, строительстве в городе спортивных объектов. Депутат отметил, что по данному вопросу будет советоваться с коллегами, в том числе с Вячеславом Фетисовым, обладателем всех высших титулов мирового хоккея, а сейчас — депутатом Госдумы РФ.

Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / 

В Воронеже, родном городе Журавлева, также спортивные проблемы. Здесь просили помочь создать трассу для катания на горных велосипедах. Спортсмен Максим Кошман передал документ с 50 подписями граждан.

В Белгородской области региональная организация «Мы Вместе» (в ней более 500 человек) не может получить в безвозмездное пользование помещение. Алексей Журавлев был возмущен, что организации с таким большим количеством членов не могут найти место для работы.

В Липецке одна из матерей рассказала дикую историю о том, что слабослышащему ребенку дали по квоте не тот наушник (он не только не полезен, но даже вреден). Подходящий аппарат в программу обеспечения не входит. Проблем в регионах много, одни похожи, другие — нет.

«В каждой области — свои проблемы. Партия разработает региональные программы, исходя из проблем конкретного города и поселка. У нас есть силы и талант, чтобы разрабатывать законодательную базу. Мы любим свою страну и поможем ей», — сказал Алексей Журавлев.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Алексей Журавлев рассказал о предвыборной программе партии «Родина»
выборы госдума родина журавлев предвыборная программа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru